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Корпус ExeGate MA-373X-UN500 (БП UN500) черный (EX283244RUS) купить с доставкой в Москве
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Корпус ExeGate MA-373X-UN500 (БП UN500) черный (EX283244RUS)

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Корпус ExeGate MA-373X-UN500 (БП UN500) черный (EX283244RUS) - фото 1
Корпус ExeGate MA-373X-UN500 (БП UN500) черный (EX283244RUS) - фото 2
Корпус ExeGate MA-373X-UN500 (БП UN500) черный (EX283244RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус ExeGate MA-373X-UN500 (БП UN500) черный (EX283244RUS) - фото 1
  • Корпус ExeGate MA-373X-UN500 (БП UN500) черный (EX283244RUS) - фото 2
  • Корпус ExeGate MA-373X-UN500 (БП UN500) черный (EX283244RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%
5 080 руб.  5 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635402
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Встроенные вентиляторы
1 x 92 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
190 x 365 x 358 мм
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
220
Материал корпуса
сталь
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
6
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
500
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х41х22
Вес, кг.
4.3

Описание товара Корпус ExeGate MA-373X-UN500 (БП UN500) черный (EX283244RUS)

Корпус ExeGate — это стильный и компактный Mini-Tower, предназначенный для сборки мощного и функционального компьютера в компактных габаритах. Этот корпус черного цвета выполнен из прочной стали, что обеспечивает долговечность конструкции. Весит корпус всего 2,9 кг, что делает его легким и удобным в обращении. Он оснащен одним встроенным 92 мм вентилятором, обеспечивающим базовую вентиляцию и охлаждение ваших компонентов, а также предоставляет возможность установки дополнительного охлаждения при необходимости. Максимальная высота процессорного кулера, подходящего для установки в этот корпус, составляет 140 мм. ExeGate Mini-Tower совместим с материнскими платами форматов mini-ITX и mATX, что дает гибкость в выборе комплектующих. В корпусе предусмотрены два внутренних отсека для установки накопителей: один 2,5-дюймовый и три 3,5-дюймовых, а также один внешний отсек 5,25 дюйма, который может быть использован для привода или других устройств. Блок питания в корпусе предусмотрен, и его расположение находится в верхней части конструкции. Отсутствие встроенного кард-ридера позволяет сохранить элегантность внешнего вида, оставляя больше пространства для функциональной конфигурации. Этот корпус от бренда ExeGate подойдёт для сборки как бюджетного, так и игрового компьютера, предлагая отличное сочетание функций и эстетичности в компактной форме.

Отзывы о товаре Корпус ExeGate MA-373X-UN500 (БП UN500) черный (EX283244RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Встроенные вентиляторы
1 x 92 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
190 x 365 x 358 мм
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
220
Материал корпуса
сталь
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
6
Развернуть
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
500
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ExeGate — это стильный и компактный Mini-Tower, предназначенный для сборки мощного и функционального компьютера в компактных габаритах. Этот корпус черного цвета выполнен из прочной стали, что обеспечивает долговечность конструкции. Весит корпус всего 2,9 кг, что делает его легким и удобным в обращении. Он оснащен одним встроенным 92 мм вентилятором, обеспечивающим базовую вентиляцию и охлаждение ваших компонентов, а также предоставляет возможность установки дополнительного охлаждения при необходимости. Максимальная высота процессорного кулера, подходящего для установки в этот корпус, составляет 140 мм. ExeGate Mini-Tower совместим с материнскими платами форматов mini-ITX и mATX, что дает гибкость в выборе комплектующих. В корпусе предусмотрены два внутренних отсека для установки накопителей: один 2,5-дюймовый и три 3,5-дюймовых, а также один внешний отсек 5,25 дюйма, который может быть использован для привода или других устройств. Блок питания в корпусе предусмотрен, и его расположение находится в верхней части конструкции. Отсутствие встроенного кард-ридера позволяет сохранить элегантность внешнего вида, оставляя больше пространства для функциональной конфигурации. Этот корпус от бренда ExeGate подойдёт для сборки как бюджетного, так и игрового компьютера, предлагая отличное сочетание функций и эстетичности в компактной форме.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус ExeGate MA-373X-UN500 (БП UN500) черный (EX283244RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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