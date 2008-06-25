Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05BL-AL серебристый макс.22кг настенный и потолочный поворот и наклон
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для проектора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%2 520 руб. 3 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 323158
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для проектора
Максимальный вес проектора
22
Цвет
серебряный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х4
Вес, кг.
2.25
Описание товара Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05BL-AL серебристый макс.22кг настенный и потолочный поворот и наклон
Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05BL с настенным или потолочным креплением предоставляют возможность максимально эффективного размещения проекционного оборудования в помещении. Кронштейны Cactus изготовлены из алюминия или стали, что гарантирует прочность конструкции при небольшом собственном весе. Дистанция до потолка/стены: 410-632 мм, наклон: +-30 градусов, вращение: 360 градусов, поворот: +-30 градусов, установочные отверстия: 18-32 см.
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Бренд
Тип товара
Кронштейн для проектора
Максимальный вес проектора
22
Цвет
серебряный
Страна производитель
Китай
Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05BL с настенным или потолочным креплением предоставляют возможность максимально эффективного размещения проекционного оборудования в помещении. Кронштейны Cactus изготовлены из алюминия или стали, что гарантирует прочность конструкции при небольшом собственном весе. Дистанция до потолка/стены: 410-632 мм, наклон: +-30 градусов, вращение: 360 градусов, поворот: +-30 градусов, установочные отверстия: 18-32 см.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
Достоинства:
Идеальное соотношение цена/качество
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Как монтажник систем мультимедиа, часто сталкиваюсь с разными кронштейнами. Этот Cactus порадовал продуманной конструкцией и надежностью. Все детали качественные, ничего не люфтит. Регулировочные механизмы плавные, ничего не заедает. Однозначно буду рекомендовать клиентам!
Достоинства:
Профессиональное решение для офиса
Недостатки:
Не обнаружили
Комментарий:
Используем в конференц-зале для крепления бизнес-проектора. Конструкция очень надежная, все болты и крепления на месте. Регулировка по высоте и углу наклона позволяет настроить картинку под любой размер экрана. За три месяца эксплуатации ни одного люфта или скрипа.
Достоинства:
Надежное крепление для домашнего кинотеатра!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Приобрел для установки проектора в гостиной. Порадовала максимальная нагрузка в 22 кг - мой BenQ спокойно держится. Металл качественный, не скрипит и не люфтит. Регулировка по всем плоскостям позволяет идеально настроить изображение. Установка заняла всего 15 минут, инструкция понятная. Однозначно рекомендую для домашнего использования!
Достоинства:
За свои деньги - просто находка!
Недостатки:
Нет!
Комментарий:
Взял для установки профессионального проектора весом 18 кг. Конструкция действительно выдерживает заявленные 22 кг, никаких проблем с устойчивостью. Покрытие не царапается, выглядит эстетично. Регулировка по всем осям позволяет точно настроить изображение.
Достоинства:
Отличная покупка для дачи
Недостатки:
Нет!
Комментарий:
Купил для установки проектора на веранде. Крепление выдерживает любые погодные условия, металл не ржавеет. Особенно порадовало наличие резиновых прокладок - они защищают корпус проектора от царапин. Установка простая, даже без специальных навыков можно справится.
Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05BL-AL серебристый макс.22кг настенный и потолочный поворот и наклон - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05BL-AL серебристый макс.22кг настенный и потолочный поворот и наклон
Достоинства:
Идеальное соотношение цена/качество
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Как монтажник систем мультимедиа, часто сталкиваюсь с разными кронштейнами. Этот Cactus порадовал продуманной конструкцией и надежностью. Все детали качественные, ничего не люфтит. Регулировочные механизмы плавные, ничего не заедает. Однозначно буду рекомендовать клиентам!
Достоинства:
Профессиональное решение для офиса
Недостатки:
Не обнаружили
Комментарий:
Используем в конференц-зале для крепления бизнес-проектора. Конструкция очень надежная, все болты и крепления на месте. Регулировка по высоте и углу наклона позволяет настроить картинку под любой размер экрана. За три месяца эксплуатации ни одного люфта или скрипа.
Достоинства:
Надежное крепление для домашнего кинотеатра!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Приобрел для установки проектора в гостиной. Порадовала максимальная нагрузка в 22 кг - мой BenQ спокойно держится. Металл качественный, не скрипит и не люфтит. Регулировка по всем плоскостям позволяет идеально настроить изображение. Установка заняла всего 15 минут, инструкция понятная. Однозначно рекомендую для домашнего использования!
Достоинства:
За свои деньги - просто находка!
Недостатки:
Нет!
Комментарий:
Взял для установки профессионального проектора весом 18 кг. Конструкция действительно выдерживает заявленные 22 кг, никаких проблем с устойчивостью. Покрытие не царапается, выглядит эстетично. Регулировка по всем осям позволяет точно настроить изображение.
Достоинства:
Отличная покупка для дачи
Недостатки:
Нет!
Комментарий:
Купил для установки проектора на веранде. Крепление выдерживает любые погодные условия, металл не ржавеет. Особенно порадовало наличие резиновых прокладок - они защищают корпус проектора от царапин. Установка простая, даже без специальных навыков можно справится.