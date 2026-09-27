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Кронштейн для проекторов потолочный KROMAX PROJECTOR-100, 3 степени свободы, высота 47-67 см, 20 кг, 20039 купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для проекторов потолочный KROMAX PROJECTOR-100, 3 степени свободы, высота 47-67 см, 20 кг, 20039

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Кронштейн для проекторов потолочный KROMAX PROJECTOR-100, 3 степени свободы, высота 47-67 см, 20 кг, 20039 - фото 1
Кронштейн для проекторов потолочный KROMAX PROJECTOR-100, 3 степени свободы, высота 47-67 см, 20 кг, 20039 - фото 2
Кронштейн для проекторов потолочный KROMAX PROJECTOR-100, 3 степени свободы, высота 47-67 см, 20 кг, 20039 - фото 3
Кронштейн для проекторов потолочный KROMAX PROJECTOR-100, 3 степени свободы, высота 47-67 см, 20 кг, 20039 - фото 4
Кронштейн для проекторов потолочный KROMAX PROJECTOR-100, 3 степени свободы, высота 47-67 см, 20 кг, 20039 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подставки и кронштейны-держатели для проектора
  • Кронштейн для проекторов потолочный KROMAX PROJECTOR-100, 3 степени свободы, высота 47-67 см, 20 кг, 20039 - фото 1
  • Кронштейн для проекторов потолочный KROMAX PROJECTOR-100, 3 степени свободы, высота 47-67 см, 20 кг, 20039 - фото 2
  • Кронштейн для проекторов потолочный KROMAX PROJECTOR-100, 3 степени свободы, высота 47-67 см, 20 кг, 20039 - фото 3
  • Кронштейн для проекторов потолочный KROMAX PROJECTOR-100, 3 степени свободы, высота 47-67 см, 20 кг, 20039 - фото 4
  • Кронштейн для проекторов потолочный KROMAX PROJECTOR-100, 3 степени свободы, высота 47-67 см, 20 кг, 20039 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
2 090 руб.  3 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 236276
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Характеристики

Бренд
Kromax
Тип товара
Подставки и кронштейны-держатели для проектора
Максимальный вес проектора
20
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х15х12
Вес, кг.
5

Описание товара Кронштейн для проекторов потолочный KROMAX PROJECTOR-100, 3 степени свободы, высота 47-67 см, 20 кг, 20039

Отзывы о товаре Кронштейн для проекторов потолочный KROMAX PROJECTOR-100, 3 степени свободы, высота 47-67 см, 20 кг, 20039




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Характеристики
Бренд
Kromax
Тип товара
Подставки и кронштейны-держатели для проектора
Максимальный вес проектора
20
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для проекторов потолочный KROMAX PROJECTOR-100, 3 степени свободы, высота 47-67 см, 20 кг, 20039 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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