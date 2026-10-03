Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR16L-AL серебристый макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон
Оригинальный товар
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Состояние товара:Уцененный
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для проектора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%1 940 руб. 3 290 руб.
В наличии
Код товара: 323199
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Загружаем...
1 940 руб. -41%
3 290 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для проектора
Максимальный вес проектора
23
Регулировка
наклон, высота
Установка
потолочный, настенный
Цвет
серебряный
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
20х20х4
Вес, кг.
3.12
Описание товара Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR16L-AL серебристый макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон
Универсальный кронштейн Cactus CS-VM-PR16L-AL предназначен для настенного и потолочного монтажа мультимедийных проекторов. Отличается стильным серебристым цветом и выдерживает нагрузку до 23 кг. Эргономичный дизайн обеспечивает легкость в установке и регулировке, позволяя поворачивать и наклонять проектор для оптимального угла обзора. Идеальное решение для дома, офиса или учебного заведения, где требуется надежное и функциональное крепление.
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Бренд
Тип товара
Кронштейн для проектора
Максимальный вес проектора
23
Регулировка
наклон, высота
Установка
потолочный, настенный
Цвет
серебряный
Страна производитель
Россия
Универсальный кронштейн Cactus CS-VM-PR16L-AL предназначен для настенного и потолочного монтажа мультимедийных проекторов. Отличается стильным серебристым цветом и выдерживает нагрузку до 23 кг. Эргономичный дизайн обеспечивает легкость в установке и регулировке, позволяя поворачивать и наклонять проектор для оптимального угла обзора. Идеальное решение для дома, офиса или учебного заведения, где требуется надежное и функциональное крепление.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR16L-AL серебристый макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон - стоимость товара 1940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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