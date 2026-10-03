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Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR01L-BK черный макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR01L-BK черный макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон

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Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR01L-BK черный макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для проектора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%
2 050 руб.  4 690 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 323270
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR01L-BK черный макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон
2 050 руб. -56%
4 690 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Кронштейн для проектора
Максимальный вес проектора
23
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х4
Вес, кг.
3

Описание товара Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR01L-BK черный макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон

Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR01L-AL с настенным или потолочным креплением предоставляют возможность максимально эффективного размещения проекционного оборудования в помещении. Кронштейны Cactus изготовлены из алюминия или стали, что гарантирует прочность конструкции при небольшом собственном весе. Наклон: 180 градусов. Вращение: 360 градусов. Поворот: 180 градусов. Установочные отверстия: 17-30 см. Дистанция до потолка или стены составляет 604–843 мм.

Отзывы о товаре Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR01L-BK черный макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Кронштейн для проектора
Максимальный вес проектора
23
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR01L-AL с настенным или потолочным креплением предоставляют возможность максимально эффективного размещения проекционного оборудования в помещении. Кронштейны Cactus изготовлены из алюминия или стали, что гарантирует прочность конструкции при небольшом собственном весе. Наклон: 180 градусов. Вращение: 360 градусов. Поворот: 180 градусов. Установочные отверстия: 17-30 см. Дистанция до потолка или стены составляет 604–843 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR01L-BK черный макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2050 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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