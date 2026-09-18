Кронштейн для проектора Holder PR-104-W белый макс.20кг потолочный поворот и наклон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для проектора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%2 040 руб. 3 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 323194
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для проектора
Максимальный вес проектора
20
Установка
потолочный
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х4
Вес, кг.
2.67
Описание товара Кронштейн для проектора Holder PR-104-W белый макс.20кг потолочный поворот и наклон
Поворот потолочного крепления Holder PR-104 осуществляется на 360 градусов. Максимальная нагрузка кронштейна Holder PR-104 не более 20 кг. Надежная конструкция – раздвижной механизм позволяет разместить видеопроектор на нужной высоте. Наклон в двух плоскостях крепления Holder PR-104 дает возможность получить изображение более качественного уровня. Минимальное и максимальное расстояние до стены составляет 415 мм и 685 мм. Цвет данной модели потолочного кронштейна – черный. Уровень наклона вверх и вниз составляет 15 градусов. Holder PR-104 хорошо подходит для работы в офисе и школе, а так же в домашних условиях.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 090 руб. 3 080 руб.523 руб. в СплитКронштейн для проекторов потолочный KROMAX PROJECTOR-100, 3 степ...
-
В наличииЦена 2 140 руб. 3 600 руб.535 руб. в СплитКронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05L-AL серебристый макс.2...
-
В наличииЦена 2 190 руб. 2 720 руб.548 руб. в СплитКронштейн для проектора Wize WPA-B макс. 12кг черный
-
В наличииЦена 2 230 руб. 3 790 руб.558 руб. в СплитКронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05L-BK черный макс.23кг н...
-
В наличииЦена 2 280 руб. 3 290 руб.570 руб. в СплитКронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR16L-AL серебристый макс.2...
-
В наличииЦена 2 520 руб. 3 620 руб.630 руб. в СплитКронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05BL-AL серебристый макс....
-
В наличииЦена 2 520 руб. 3 410 руб.630 руб. в СплитКронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR16L-BK черный макс.23кг н...
-
В наличииЦена 5 700 руб. 8 630 руб.1425 руб. в СплитКронштейн для проектора Wize WTH130 (макс.20 кг) белый
Бренд
Тип товара
Кронштейн для проектора
Максимальный вес проектора
20
Установка
потолочный
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Поворот потолочного крепления Holder PR-104 осуществляется на 360 градусов. Максимальная нагрузка кронштейна Holder PR-104 не более 20 кг. Надежная конструкция – раздвижной механизм позволяет разместить видеопроектор на нужной высоте. Наклон в двух плоскостях крепления Holder PR-104 дает возможность получить изображение более качественного уровня. Минимальное и максимальное расстояние до стены составляет 415 мм и 685 мм. Цвет данной модели потолочного кронштейна – черный. Уровень наклона вверх и вниз составляет 15 градусов. Holder PR-104 хорошо подходит для работы в офисе и школе, а так же в домашних условиях.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
Кронштейн для проектора Holder PR-104-W белый макс.20кг потолочный поворот и наклон - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кронштейн для проектора Holder PR-104-W белый макс.20кг потолочный поворот и наклон