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Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05M-AL серебристый макс.24кг потолочный поворот и наклон купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05M-AL серебристый макс.24кг потолочный поворот и наклон

3 Отзывы
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Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05M-AL серебристый макс.24кг потолочный поворот и наклон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для проектора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%
1 240 руб.  2 720 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 323165
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05M-AL серебристый макс.24кг потолочный поворот и наклон
1 240 руб. -54%
2 720 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Кронштейн для проектора
Максимальный вес проектора
24
Установка
потолочный
Цвет
серебряный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х4
Вес, кг.
2.5

Описание товара Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05M-AL серебристый макс.24кг потолочный поворот и наклон

Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05M с настенным или потолочным креплением предоставляют возможность максимально эффективного размещения проекционного оборудования в помещении. Кронштейны Cactus изготовлены из алюминия или стали, что гарантирует прочность конструкции при небольшом собственном весе. Дистанция до потолка/стены: 240-310 мм, наклон: +-30 градусов, вращение: 360 градусов, поворот: +-30 градусов, установочные отверстия: 18-32 см.

Отзывы о товаре Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05M-AL серебристый макс.24кг потолочный поворот и наклон

Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Илья Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кронштейн. Крепежные элементы хорошо упакованы и разложены по отдельных секциям. Качественное исполнение. Минус одна звезда вот за что, в комплекте есть болты для крепления к проектору, два варианта, М4 и М6, но как назло у моего проектора (Nichia) отверстия под винты M5. Пришлось лезть в свои запасы ))
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Андрей А.

Достоинства:


Комментарий:
Товар отличный все подошло, как родное .Проектор закреплён
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Илья Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо. Много разного крепежа на любой случай.) легкий монтаж



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Кронштейн для проектора
Максимальный вес проектора
24
Установка
потолочный
Цвет
серебряный
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05M с настенным или потолочным креплением предоставляют возможность максимально эффективного размещения проекционного оборудования в помещении. Кронштейны Cactus изготовлены из алюминия или стали, что гарантирует прочность конструкции при небольшом собственном весе. Дистанция до потолка/стены: 240-310 мм, наклон: +-30 градусов, вращение: 360 градусов, поворот: +-30 градусов, установочные отверстия: 18-32 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Илья Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кронштейн. Крепежные элементы хорошо упакованы и разложены по отдельных секциям. Качественное исполнение. Минус одна звезда вот за что, в комплекте есть болты для крепления к проектору, два варианта, М4 и М6, но как назло у моего проектора (Nichia) отверстия под винты M5. Пришлось лезть в свои запасы ))
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Андрей А.

Достоинства:


Комментарий:
Товар отличный все подошло, как родное .Проектор закреплён
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Илья Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо. Много разного крепежа на любой случай.) легкий монтаж


Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05M-AL серебристый макс.24кг потолочный поворот и наклон - купить по цене 1240 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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