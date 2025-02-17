Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05M-AL серебристый макс.24кг потолочный поворот и наклон
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Характеристики
Тип товара
Кронштейн для проектора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%1 240 руб. 2 720 руб.
В наличии
Код товара: 323165
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 240 руб. -54%
2 720 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для проектора
Максимальный вес проектора
24
Установка
потолочный
Цвет
серебряный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х4
Вес, кг.
2.5
Описание товара Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05M-AL серебристый макс.24кг потолочный поворот и наклон
Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05M с настенным или потолочным креплением предоставляют возможность максимально эффективного размещения проекционного оборудования в помещении. Кронштейны Cactus изготовлены из алюминия или стали, что гарантирует прочность конструкции при небольшом собственном весе. Дистанция до потолка/стены: 240-310 мм, наклон: +-30 градусов, вращение: 360 градусов, поворот: +-30 градусов, установочные отверстия: 18-32 см.
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Бренд
Тип товара
Кронштейн для проектора
Максимальный вес проектора
24
Установка
потолочный
Цвет
серебряный
Страна производитель
Китай
Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05M с настенным или потолочным креплением предоставляют возможность максимально эффективного размещения проекционного оборудования в помещении. Кронштейны Cactus изготовлены из алюминия или стали, что гарантирует прочность конструкции при небольшом собственном весе. Дистанция до потолка/стены: 240-310 мм, наклон: +-30 градусов, вращение: 360 градусов, поворот: +-30 градусов, установочные отверстия: 18-32 см.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кронштейн. Крепежные элементы хорошо упакованы и разложены по отдельных секциям. Качественное исполнение. Минус одна звезда вот за что, в комплекте есть болты для крепления к проектору, два варианта, М4 и М6, но как назло у моего проектора (Nichia) отверстия под винты M5. Пришлось лезть в свои запасы ))
Достоинства:
Комментарий:
Товар отличный все подошло, как родное .Проектор закреплён
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо. Много разного крепежа на любой случай.) легкий монтаж
Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05M-AL серебристый макс.24кг потолочный поворот и наклон - купить по цене 1240 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05M-AL серебристый макс.24кг потолочный поворот и наклон
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кронштейн. Крепежные элементы хорошо упакованы и разложены по отдельных секциям. Качественное исполнение. Минус одна звезда вот за что, в комплекте есть болты для крепления к проектору, два варианта, М4 и М6, но как назло у моего проектора (Nichia) отверстия под винты M5. Пришлось лезть в свои запасы ))
Достоинства:
Комментарий:
Товар отличный все подошло, как родное .Проектор закреплён
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо. Много разного крепежа на любой случай.) легкий монтаж