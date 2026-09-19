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Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PRE04-WT (макс.23кг) белый купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PRE04-WT (макс.23кг) белый

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Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PRE04-WT (макс.23кг) белый - фото 1
Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PRE04-WT (макс.23кг) белый - фото 2
Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PRE04-WT (макс.23кг) белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для проектора
  • Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PRE04-WT (макс.23кг) белый - фото 1
  • Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PRE04-WT (макс.23кг) белый - фото 2
  • Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PRE04-WT (макс.23кг) белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
1 790 руб.  2 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 414239
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Кронштейн для проектора
Максимальный вес проектора
23
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х11х7
Вес, кг.
2

Описание товара Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PRE04-WT (макс.23кг) белый

Универсальный кронштейн CS-VM-PRE04-WT идеально подходит для установки мультимедийных проекторов. Высокая прочность и функциональность, а также элегантный внешний вид отличает данное изделие в своем классе от аналогов.. Кронштейн CS-VM-PRE04-WT имеет возможностью установки на потолок или стену, а так же хорошую и простую монтажную регулировку, что обеспечивает легкую установку и жесткую фиксацию проектора. Цвет: белый, Материал: алюминий, Дистанция до потолка/стены: 100-180 см, Макс. вес: 20 кг, Наклон: +-15 градусов, Поворот: +-15 градусов, Крепеж в комплекте, Возможность быстрого снятия.

Отзывы о товаре Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PRE04-WT (макс.23кг) белый




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Кронштейн для проектора
Максимальный вес проектора
23
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный кронштейн CS-VM-PRE04-WT идеально подходит для установки мультимедийных проекторов. Высокая прочность и функциональность, а также элегантный внешний вид отличает данное изделие в своем классе от аналогов.. Кронштейн CS-VM-PRE04-WT имеет возможностью установки на потолок или стену, а так же хорошую и простую монтажную регулировку, что обеспечивает легкую установку и жесткую фиксацию проектора. Цвет: белый, Материал: алюминий, Дистанция до потолка/стены: 100-180 см, Макс. вес: 20 кг, Наклон: +-15 градусов, Поворот: +-15 градусов, Крепеж в комплекте, Возможность быстрого снятия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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