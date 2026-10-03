Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05L-BK черный макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для проектора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%2 230 руб. 3 790 руб.
В наличии
Код товара: 323257
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 230 руб. -41%
3 790 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для проектора
Максимальный вес проектора
23
Регулировка
наклон, высота, вращение
Установка
потолочный, настенный
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
20х20х4
Вес, кг.
2.02
Описание товара Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05L-BK черный макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон
CACTUS CS-VM-PR05L-BK — универсальный настенно-потолочный кронштейн для надежной фиксации мультимедийных проекторов весом до 10–23 кг. Благодаря телескопической конструкции и широкому диапазону регулировок, он позволяет идеально настроить положение оборудования в домашних кинотеатрах, офисных переговорных или учебных классах.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кронштейн для проектора
Максимальный вес проектора
23
Регулировка
наклон, высота, вращение
Установка
потолочный, настенный
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
CACTUS CS-VM-PR05L-BK — универсальный настенно-потолочный кронштейн для надежной фиксации мультимедийных проекторов весом до 10–23 кг. Благодаря телескопической конструкции и широкому диапазону регулировок, он позволяет идеально настроить положение оборудования в домашних кинотеатрах, офисных переговорных или учебных классах.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05L-BK черный макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон - по цене 2230 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05L-BK черный макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон