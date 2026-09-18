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Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR01-AL серебристый макс.22кг настенный и потолочный поворот и наклон купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR01-AL серебристый макс.22кг настенный и потолочный поворот и наклон

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Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR01-AL серебристый макс.22кг настенный и потолочный поворот и наклон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для проектора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
1 890 руб.  2 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 323187
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Кронштейн для проектора
Максимальный вес проектора
22
Цвет
серебряный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х4
Вес, г.
197

Описание товара Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR01-AL серебристый макс.22кг настенный и потолочный поворот и наклон

Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR01 с настенным или потолочным креплением предоставляют возможность максимально эффективного размещения проекционного оборудования в помещении. Кронштейны Cactus изготовлены из алюминия или стали, что гарантирует прочность конструкции при небольшом собственном весе. Дистанция до потолка/стены: 218 мм, наклон: 180 градусов, вращение: 360 градусов, поворот: 180 градусов, установочные отверстия: 17-30 см.

Отзывы о товаре Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR01-AL серебристый макс.22кг настенный и потолочный поворот и наклон




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Кронштейн для проектора
Максимальный вес проектора
22
Цвет
серебряный
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR01 с настенным или потолочным креплением предоставляют возможность максимально эффективного размещения проекционного оборудования в помещении. Кронштейны Cactus изготовлены из алюминия или стали, что гарантирует прочность конструкции при небольшом собственном весе. Дистанция до потолка/стены: 218 мм, наклон: 180 градусов, вращение: 360 градусов, поворот: 180 градусов, установочные отверстия: 17-30 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR01-AL серебристый макс.22кг настенный и потолочный поворот и наклон - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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