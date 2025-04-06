Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05B-BK черный макс.10кг настенный и потолочный поворот и наклон
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для проектора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%1 890 руб. 3 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 323248
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для проектора
Максимальный вес проектора
10
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х4
Вес, кг.
1.7
Описание товара Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05B-BK черный макс.10кг настенный и потолочный поворот и наклон
Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05B с настенным или потолочным креплением предоставляют возможность максимально эффективного размещения проекционного оборудования в помещении. Кронштейны Cactus изготовлены из алюминия или стали, что гарантирует прочность конструкции при небольшом собственном весе. Дистанция до потолка/стены: 235-310 мм, наклон: +-30 градусов, вращение: 360 градусов, поворот: +-30 градусов, установочные отверстия: 18-32 см.
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Бренд
Тип товара
Кронштейн для проектора
Максимальный вес проектора
10
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05B с настенным или потолочным креплением предоставляют возможность максимально эффективного размещения проекционного оборудования в помещении. Кронштейны Cactus изготовлены из алюминия или стали, что гарантирует прочность конструкции при небольшом собственном весе. Дистанция до потолка/стены: 235-310 мм, наклон: +-30 градусов, вращение: 360 градусов, поворот: +-30 градусов, установочные отверстия: 18-32 см.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
Достоинства:
Комментарий:
классный кронштейн, мощный, удобный.
Достоинства:
Комментарий:
все целое.
Достоинства:
Комментарий:
Все целое, крепкое, установка простая и надёжная
Достоинства:
Комментарий:
в целом доволен покупкой. универсальный. надежный. минус-не фиксируется жестко в нужном положении. когда закрываешь шторку, он поворачивается.
Достоинства:
Комментарий:
Очень крепкий, качественный и универсальный, самое главное не громоздкий как его аналоги, очень хотелось минимализма - супер \nРЕКОМЕНДУЮ!!!
Достоинства:
Комментарий:
Кронштейн полностью оправдал все ожидания за его стоимость, все есть в комплекте
Достоинства:
Комментарий:
Классный , крепкий , железнюЧИЙ
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги отличное решение. Весь крепеж идет в комплекте, в том числе для крепления кронштейна к стене. Предусмотрены комплектные болты М4 и М6 разной длины для крепления паука к проектору (мне не подошли, требовались М5). Масса проектора с блоком питания 4 кг. Выглядит надежно.
Достоинства:
Комментарий:
Прочный. Порадовала возможность спрятать кабели в корпус кронштейна
Достоинства:
Комментарий:
Хлипковат, в точной настройке сложен
Достоинства:
Комментарий:
Есть кронштейны других фирм, этот понравился больше всех: не люфтит, крепкий, при этом выглядит аккуратно.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо всё получила.
Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05B-BK черный макс.10кг настенный и потолочный поворот и наклон - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR05B-BK черный макс.10кг настенный и потолочный поворот и наклон
Достоинства:
Комментарий:
классный кронштейн, мощный, удобный.
Достоинства:
Комментарий:
все целое.
Достоинства:
Комментарий:
Все целое, крепкое, установка простая и надёжная
Достоинства:
Комментарий:
в целом доволен покупкой. универсальный. надежный. минус-не фиксируется жестко в нужном положении. когда закрываешь шторку, он поворачивается.
Достоинства:
Комментарий:
Очень крепкий, качественный и универсальный, самое главное не громоздкий как его аналоги, очень хотелось минимализма - супер \nРЕКОМЕНДУЮ!!!
Достоинства:
Комментарий:
Кронштейн полностью оправдал все ожидания за его стоимость, все есть в комплекте
Достоинства:
Комментарий:
Классный , крепкий , железнюЧИЙ
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги отличное решение. Весь крепеж идет в комплекте, в том числе для крепления кронштейна к стене. Предусмотрены комплектные болты М4 и М6 разной длины для крепления паука к проектору (мне не подошли, требовались М5). Масса проектора с блоком питания 4 кг. Выглядит надежно.
Достоинства:
Комментарий:
Прочный. Порадовала возможность спрятать кабели в корпус кронштейна
Достоинства:
Комментарий:
Хлипковат, в точной настройке сложен
Достоинства:
Комментарий:
Есть кронштейны других фирм, этот понравился больше всех: не люфтит, крепкий, при этом выглядит аккуратно.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо всё получила.