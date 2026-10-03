Top.Mail.Ru
Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR16L-BK черный макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR16L-BK черный макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR16L-BK черный макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон - фото 1
Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR16L-BK черный макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны
  • Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR16L-BK черный макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон - фото 1
  • Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR16L-BK черный макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
2 140 руб.  3 410 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 323238
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR16L-BK черный макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон
2 140 руб. -37%
3 410 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Кронштейны
Максимальный вес проектора
23
Регулировка
наклон и поворот
Установка
потолочный, настенный
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х4
Вес, кг.
3.1

Описание товара Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR16L-BK черный макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон

Кронштейн для проекторов Cactus — это универсальное решение для крепления вашего проектора в удобном и безопасном положении. Этот кронштейн поддерживает как потолочную, так и настенную установку, что делает его идеальным выбором для различных помещений и обеспечивающим гибкость при планировании интерьера. Одним из ключевых преимуществ данного кронштейна является возможность регулировки наклона и поворота, что позволяет настроить проектор для оптимального угла обзора и обеспечивает комфорт при просмотре. Это особенно полезно в ситуациях, когда экран находится под неудобным углом или имеются ограничения по расположению проектора. Кронштейн Cactus способен выдерживать проекторы с максимальным весом до 23 кг, что делает его надежным выбором для большинства современных устройств. Конструкция кронштейна обеспечивает прочное и устойчивое крепление, исключая возможные колебания или падения проектора. Данный кронштейн от бренда Cactus отличается высоким качеством материалов и продуманным дизайном, предлагая идеальное сочетание функциональности и надежности. Это отличное решение для дома, офиса или аудитории, которое обеспечит долговечность вашего оборудования и удобство его использования.

Отзывы о товаре Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR16L-BK черный макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Кронштейны
Максимальный вес проектора
23
Регулировка
наклон и поворот
Установка
потолочный, настенный
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн для проекторов Cactus — это универсальное решение для крепления вашего проектора в удобном и безопасном положении. Этот кронштейн поддерживает как потолочную, так и настенную установку, что делает его идеальным выбором для различных помещений и обеспечивающим гибкость при планировании интерьера. Одним из ключевых преимуществ данного кронштейна является возможность регулировки наклона и поворота, что позволяет настроить проектор для оптимального угла обзора и обеспечивает комфорт при просмотре. Это особенно полезно в ситуациях, когда экран находится под неудобным углом или имеются ограничения по расположению проектора. Кронштейн Cactus способен выдерживать проекторы с максимальным весом до 23 кг, что делает его надежным выбором для большинства современных устройств. Конструкция кронштейна обеспечивает прочное и устойчивое крепление, исключая возможные колебания или падения проектора. Данный кронштейн от бренда Cactus отличается высоким качеством материалов и продуманным дизайном, предлагая идеальное сочетание функциональности и надежности. Это отличное решение для дома, офиса или аудитории, которое обеспечит долговечность вашего оборудования и удобство его использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR16L-BK черный макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон - стоимость товара 2140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...