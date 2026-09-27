Top.Mail.Ru
Сетевой фильтр Гарнизон ЕНB-0 0.5 м (6 розеток) черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сетевой фильтр Гарнизон ЕНB-0 0.5 м (6 розеток) черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сетевой фильтр Гарнизон ЕНB-0 0.5 м (6 розеток) черный - фото 1
Сетевой фильтр Гарнизон ЕНB-0 0.5 м (6 розеток) черный - фото 2
Сетевой фильтр Гарнизон ЕНB-0 0.5 м (6 розеток) черный - фото 3
Сетевой фильтр Гарнизон ЕНB-0 0.5 м (6 розеток) черный - фото 4
Сетевой фильтр Гарнизон ЕНB-0 0.5 м (6 розеток) черный - фото 5
Сетевой фильтр Гарнизон ЕНB-0 0.5 м (6 розеток) черный - фото 6
Сетевой фильтр Гарнизон ЕНB-0 0.5 м (6 розеток) черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
  • Сетевой фильтр Гарнизон ЕНB-0 0.5 м (6 розеток) черный - фото 1
  • Сетевой фильтр Гарнизон ЕНB-0 0.5 м (6 розеток) черный - фото 2
  • Сетевой фильтр Гарнизон ЕНB-0 0.5 м (6 розеток) черный - фото 3
  • Сетевой фильтр Гарнизон ЕНB-0 0.5 м (6 розеток) черный - фото 4
  • Сетевой фильтр Гарнизон ЕНB-0 0.5 м (6 розеток) черный - фото 5
  • Сетевой фильтр Гарнизон ЕНB-0 0.5 м (6 розеток) черный - фото 6
  • Сетевой фильтр Гарнизон ЕНB-0 0.5 м (6 розеток) черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
590 руб.  840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 303743
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Гарнизон
Тип товара
Сетевые фильтры
Размеры в упаковке, см
37х8х6
Вес, г.
330

Описание товара Сетевой фильтр Гарнизон ЕНB-0 0.5 м (6 розеток) черный

Сетевой фильтр защищает электрооборудование от скачков напряжения в сети и перегрузок.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Гарнизон ЕНB-0 0.5 м (6 розеток) черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Гарнизон
Тип товара
Сетевые фильтры
Описание
Сетевой фильтр защищает электрооборудование от скачков напряжения в сети и перегрузок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой фильтр Гарнизон ЕНB-0 0.5 м (6 розеток) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...