Наушники uBear Vibe White
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники uBear Vibe White
Наушники с микрофоном UBEAR Vibe в белом цвете это настоящее дитя калифорнийской урбанистики, с ее бетоном, свободой и пляжным духом. Они понравятся различной категории пользователей, и подарят им множество часов музыки и разговоров в городской толчее, спортивных залах или транспорте. Простые и удобные, они почти незаметны при носке, крепко сидят и не выпадают.\n
У наушников качественный сбалансированный на всех частотах звук. Басы звучат так, как им и положено, вокал на средних прослушивается полностью, высокие — не режут ухо.\n
Управление воспроизведением и громкостью сенсорное.\n
Питаются от встроенных аккумуляторов, их хватает на 3,5 часа работы. Подзарядка возможна через кейс для хранения. В совокупности наушникам обеспечено 10-12 часов автономной работы.
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У наушников качественный сбалансированный на всех частотах звук. Басы звучат так, как им и положено, вокал на средних прослушивается полностью, высокие — не режут ухо.\n
Управление воспроизведением и громкостью сенсорное.\n
Питаются от встроенных аккумуляторов, их хватает на 3,5 часа работы. Подзарядка возможна через кейс для хранения. В совокупности наушникам обеспечено 10-12 часов автономной работы.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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