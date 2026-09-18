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Наушники uBear Vibe White купить с доставкой в Москве
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Наушники uBear Vibe White

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники uBear Vibe White - фото 1
  • Наушники uBear Vibe White - фото 2
  • Наушники uBear Vibe White - фото 3
  • Наушники uBear Vibe White - фото 4
  • Наушники uBear Vibe White - фото 5
  • Наушники uBear Vibe White - фото 6
  • Наушники uBear Vibe White - фото 7
  • Наушники uBear Vibe White - фото 8
  • Наушники uBear Vibe White - фото 9
  • Наушники uBear Vibe White - фото 10
  • Наушники uBear Vibe White - фото 11
  • Наушники uBear Vibe White - фото 12
  • Наушники uBear Vibe White - фото 13
  • Наушники uBear Vibe White - фото 14
  • Наушники uBear Vibe White - фото 15
  • Наушники uBear Vibe White - фото 16
  • Наушники uBear Vibe White - фото 17
  • Наушники uBear Vibe White - фото 18
  • Наушники uBear Vibe White - фото 19
  • Наушники uBear Vibe White - фото 20
  • Наушники uBear Vibe White - фото 21
  • Наушники uBear Vibe White - фото 22
  • Наушники uBear Vibe White - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 296495
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Характеристики

Бренд
uBear
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
Полную комплектацию товара уточняйте у производителя
Цвет
белый
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Поддержка Apt-X
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
4
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х2
Вес, г.
160

Описание товара Наушники uBear Vibe White

Наушники с микрофоном UBEAR Vibe в белом цвете это настоящее дитя калифорнийской урбанистики, с ее бетоном, свободой и пляжным духом. Они понравятся различной категории пользователей, и подарят им множество часов музыки и разговоров в городской толчее, спортивных залах или транспорте. Простые и удобные, они почти незаметны при носке, крепко сидят и не выпадают.

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У наушников качественный сбалансированный на всех частотах звук. Басы звучат так, как им и положено, вокал на средних прослушивается полностью, высокие — не режут ухо.

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Управление воспроизведением и громкостью сенсорное.

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Питаются от встроенных аккумуляторов, их хватает на 3,5 часа работы. Подзарядка возможна через кейс для хранения. В совокупности наушникам обеспечено 10-12 часов автономной работы.

Отзывы о товаре Наушники uBear Vibe White




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Характеристики
Бренд
uBear
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
Полную комплектацию товара уточняйте у производителя
Цвет
белый
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Поддержка Apt-X
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Развернуть
Время работы на одном заряде
4
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники с микрофоном UBEAR Vibe в белом цвете это настоящее дитя калифорнийской урбанистики, с ее бетоном, свободой и пляжным духом. Они понравятся различной категории пользователей, и подарят им множество часов музыки и разговоров в городской толчее, спортивных залах или транспорте. Простые и удобные, они почти незаметны при носке, крепко сидят и не выпадают.

\n

У наушников качественный сбалансированный на всех частотах звук. Басы звучат так, как им и положено, вокал на средних прослушивается полностью, высокие — не режут ухо.

\n

Управление воспроизведением и громкостью сенсорное.

\n

Питаются от встроенных аккумуляторов, их хватает на 3,5 часа работы. Подзарядка возможна через кейс для хранения. В совокупности наушникам обеспечено 10-12 часов автономной работы.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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