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ИБП APC Smart-UPS SMT3000RMI2UNC купить с доставкой в Москве
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ИБП APC Smart-UPS SMT3000RMI2UNC

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ИБП APC Smart-UPS SMT3000RMI2UNC - фото 1
ИБП APC Smart-UPS SMT3000RMI2UNC - фото 2
ИБП APC Smart-UPS SMT3000RMI2UNC - фото 3
ИБП APC Smart-UPS SMT3000RMI2UNC - фото 4
ИБП APC Smart-UPS SMT3000RMI2UNC - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
3
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
9
  • ИБП APC Smart-UPS SMT3000RMI2UNC - фото 1
  • ИБП APC Smart-UPS SMT3000RMI2UNC - фото 2
  • ИБП APC Smart-UPS SMT3000RMI2UNC - фото 3
  • ИБП APC Smart-UPS SMT3000RMI2UNC - фото 4
  • ИБП APC Smart-UPS SMT3000RMI2UNC - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
319 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 285811
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Характеристики

Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
151
Макс. входное напряжение, В
302
Максимальная поглощаемая энергия импульса
320
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
98х60х24
Вес, кг.
52.32

Описание товара ИБП APC Smart-UPS SMT3000RMI2UNC

Источники бесперебойного питания APC являются надежным решением для защиты электронного оборудования от непредвиденных перебоев в электроснабжении. Эти устройства обладают высокой производительностью и функциональностью, что делает их идеальными для использования в корпоративных дата-центрах и серверных помещениях.

Отзывы о товаре ИБП APC Smart-UPS SMT3000RMI2UNC




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
3
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
151
Макс. входное напряжение, В
302
Максимальная поглощаемая энергия импульса
320
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
9
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания APC являются надежным решением для защиты электронного оборудования от непредвиденных перебоев в электроснабжении. Эти устройства обладают высокой производительностью и функциональностью, что делает их идеальными для использования в корпоративных дата-центрах и серверных помещениях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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