ИБП APC Back-UPS BE850G2-RS
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Характеристики
Описание товара ИБП APC Back-UPS BE850G2-RS
Обеспечивает возможность настройки ИБП на оптимальную эффективность в заданной инфраструктуре электропитания или с применением генераторов. Звуковые сигналы: Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП. Автоматическая самодиагностика: Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене. Battery charging indicator: Дает вам знать, когда батарея заряжается, а также когда она полностью заряжена. Уведомление об отказе батареи: Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание. Индикатор неисправности в электросети здания: Данный светодиодный индикатор сигнализирует о наличии потенциальной опасности в электропроводке помещения. Возможность холодного старта: Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания. Защита от всплесков напряжения в линиях передачи данных: Защита подключенного оборудования от всплесков напряжения в линиях передачи данных: Уведомление об отсутствии соединения с батареей: в случае неготовности батареи обеспечивать резервное электропитание подается предупредительное сообщение. Замена батарей во время работы ИБП: Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей. Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций: Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации. Простая замена аккумуляторов: Повышает уровень эксплуатационной готовности ИБП, обеспечивая быструю и легкую замену аккумулятора. Используемые для зарядки аккумуляторов порты USB: Одновременный заряд мобильных устройств, включая смартфоны и планшеты. USB connection: Доступ к дополнительным функциям защиты питания и управления ИБП с компьютера через порт USB. Заменяемые пользователем батареи: Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подготовленному пользователю выполнять модернизацию батарейного массива и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 500 Вт
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Теги товара: линейно-интерактивные, 500 Вт
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