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ИБП APC Back-UPS BE850G2-RS купить с доставкой в Москве
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ИБП APC Back-UPS BE850G2-RS

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ИБП APC Back-UPS BE850G2-RS - фото 2
ИБП APC Back-UPS BE850G2-RS - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
520
Полная мощность, ВА
850
Общее количество розеток
8
  • ИБП APC Back-UPS BE850G2-RS - фото 1
  • ИБП APC Back-UPS BE850G2-RS - фото 2
  • ИБП APC Back-UPS BE850G2-RS - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 285772
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Характеристики

Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
520
Полная мощность, ВА
850
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Максимальная поглощаемая энергия импульса
310
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
6
Размеры в упаковке, см
44х19х19
Вес, кг.
7

Описание товара ИБП APC Back-UPS BE850G2-RS

Обеспечивает возможность настройки ИБП на оптимальную эффективность в заданной инфраструктуре электропитания или с применением генераторов. Звуковые сигналы: Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП. Автоматическая самодиагностика: Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене. Battery charging indicator: Дает вам знать, когда батарея заряжается, а также когда она полностью заряжена. Уведомление об отказе батареи: Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание. Индикатор неисправности в электросети здания: Данный светодиодный индикатор сигнализирует о наличии потенциальной опасности в электропроводке помещения. Возможность холодного старта: Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания. Защита от всплесков напряжения в линиях передачи данных: Защита подключенного оборудования от всплесков напряжения в линиях передачи данных: Уведомление об отсутствии соединения с батареей: в случае неготовности батареи обеспечивать резервное электропитание подается предупредительное сообщение. Замена батарей во время работы ИБП: Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей. Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций: Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации. Простая замена аккумуляторов: Повышает уровень эксплуатационной готовности ИБП, обеспечивая быструю и легкую замену аккумулятора. Используемые для зарядки аккумуляторов порты USB: Одновременный заряд мобильных устройств, включая смартфоны и планшеты. USB connection: Доступ к дополнительным функциям защиты питания и управления ИБП с компьютера через порт USB. Заменяемые пользователем батареи: Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подготовленному пользователю выполнять модернизацию батарейного массива и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта.

Отзывы о товаре ИБП APC Back-UPS BE850G2-RS




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Характеристики
Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
520
Полная мощность, ВА
850
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Максимальная поглощаемая энергия импульса
310
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
6
Описание
Обеспечивает возможность настройки ИБП на оптимальную эффективность в заданной инфраструктуре электропитания или с применением генераторов. Звуковые сигналы: Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП. Автоматическая самодиагностика: Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене. Battery charging indicator: Дает вам знать, когда батарея заряжается, а также когда она полностью заряжена. Уведомление об отказе батареи: Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание. Индикатор неисправности в электросети здания: Данный светодиодный индикатор сигнализирует о наличии потенциальной опасности в электропроводке помещения. Возможность холодного старта: Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания. Защита от всплесков напряжения в линиях передачи данных: Защита подключенного оборудования от всплесков напряжения в линиях передачи данных: Уведомление об отсутствии соединения с батареей: в случае неготовности батареи обеспечивать резервное электропитание подается предупредительное сообщение. Замена батарей во время работы ИБП: Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей. Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций: Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации. Простая замена аккумуляторов: Повышает уровень эксплуатационной готовности ИБП, обеспечивая быструю и легкую замену аккумулятора. Используемые для зарядки аккумуляторов порты USB: Одновременный заряд мобильных устройств, включая смартфоны и планшеты. USB connection: Доступ к дополнительным функциям защиты питания и управления ИБП с компьютера через порт USB. Заменяемые пользователем батареи: Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подготовленному пользователю выполнять модернизацию батарейного массива и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта.
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Отзывы


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