ИБП PowerMan Online 1000 (6120489)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара ИБП PowerMan Online 1000 (6120489)
Отличным решением для различных организаций станет ИБП Powerman Online 1000. Данное устройство обладает продвинутыми характеристиками. При его проектировании применялись передовые технологии, а владельцы останутся довольны приобретением. Тип ИБП Powerman Online 1000 – с двойным преобразованием. За счет этого устройство не нуждается в дополнительном переключении питания на аккумуляторы. Диапазон входного напряжения – от 105 до 305 В. ИБП выступает в качестве стабилизатора электрического тока, данное оборудование выдает на выходе привычные 220 В. Нельзя не отметить и минимальные отклонения выходного напряжения – в пределах 1%.
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