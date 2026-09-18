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Машина универсальная шлифовальная Ryobi RMS180-SA30 5133002910 купить с доставкой в Москве
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Машина универсальная шлифовальная Ryobi RMS180-SA30 5133002910

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 281109
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Шлифмашина
Размеры в упаковке, см
32х24х20
Вес, кг.
3.77

Описание товара Машина универсальная шлифовальная Ryobi RMS180-SA30 5133002910

Машина универсальная шлифовальная Ryobi RMS180-SA30 5133002910



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Отзывы о товаре Машина универсальная шлифовальная Ryobi RMS180-SA30 5133002910




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Шлифмашина
Описание
Машина универсальная шлифовальная Ryobi RMS180-SA30 5133002910


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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