Станция паяльная Rexant ZD-99 12-0152
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Станция паяльная Rexant ZD-99 12-0152
Паяльная станция модели Rexant ZD-99 12-0152 станет отличным инструментом для ремонта, монтажа, демонтажа и пайки самых различных предметов разной габаритности, от крупных систем проводов до мельчайших микросхем. Такой широкий спектр работ доступен благодаря двухканальной работе системы. Управление паяльной станцией производится при помощи механического потенциометра, что обеспечивает высокую точность нагрева и предполагает профессиональное использование данной модели, температурный диапазон керамического нагревательного элемента колеблется от 100 до 450°C. Конструкция паяльной станции включает в себя удобный держатель для горячего паяльника и губку для протирки жала.
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