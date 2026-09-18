Паяльник Rexant 12-0170
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паяльники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 276905
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
24х18х12
Вес, г.
700
Описание товара Паяльник Rexant 12-0170
Паяльник с керамическим нагревателем и регулятором 30-50 Вт HY-988 REXANT предназначен для ручного монтажа радиоэлементов. Характерной особенностью является возможность регулировать мощность нагрева в диапазоне 30-50 Вт. Паяльник выполнен с керамическим нагревательным элементом, поэтому нагревается быстрее, чем нихромовый и при бережном отношении прослужит много долгих лет. Температурный диапазон нагрева регулируется в диапазоне 200°- 450°С. Напряжение питания 220-240 В 50/60 Гц. Длина провода 1,35 м. Удобная эргономичная рукоятка выполнена из прозрачного термостойкого пластика.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Паяльник с керамическим нагревателем и регулятором 30-50 Вт HY-988 REXANT предназначен для ручного монтажа радиоэлементов. Характерной особенностью является возможность регулировать мощность нагрева в диапазоне 30-50 Вт. Паяльник выполнен с керамическим нагревательным элементом, поэтому нагревается быстрее, чем нихромовый и при бережном отношении прослужит много долгих лет. Температурный диапазон нагрева регулируется в диапазоне 200°- 450°С. Напряжение питания 220-240 В 50/60 Гц. Длина провода 1,35 м. Удобная эргономичная рукоятка выполнена из прозрачного термостойкого пластика.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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