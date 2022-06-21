Тостер Kitfort КТ-2036-1 красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
металл/пластик
Мощность
950
Основной цвет
красный
Дисплей
да
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 272323
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тостеры
Длина сетевого шнура
0.67
Дополнительный цвет
серебристый, черный
Прочее
кнопка отмены, поддон для крошек, отсек для сетевого шнура
Серия
2036
Страна бренда
США
Страна производства
США
Тип управления
электронное
Функции и особенности
регулировка степени поджаривания, функция размораживания, функция подогрева, плавная регулировка температуры
Материал корпуса
металл/пластик
Мощность
950
Основной цвет
красный
Дисплей
да
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Автоматическое центрирование
да
Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х29х20
Вес, кг.
1.67
Описание товара Тостер Kitfort КТ-2036-1 красный
Электрический тостер Kitfort КТ-2036 создан для тех, кто любит полакомиться ароматным и хрустящим горячим поджаренным хлебом. Особый вкус и цвет корочки тостов получаются такими благодаря карамелизации сахара, содержащегося в муке, при инфракрасном нагреве в процессе приготовления. Тостер оснащен поворотным регулятором степени обжаривания, тремя кнопками со световыми индикаторами и жидкокристаллическим дисплеем.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Электрошашлычницы, недорогие, на 4 тоста, в металлическом корпусе, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста
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Бренд
Тип товара
Тостеры
Длина сетевого шнура
0.67
Дополнительный цвет
серебристый, черный
Прочее
кнопка отмены, поддон для крошек, отсек для сетевого шнура
Серия
2036
Страна бренда
США
Страна производства
США
Тип управления
электронное
Функции и особенности
регулировка степени поджаривания, функция размораживания, функция подогрева, плавная регулировка температуры
Материал корпуса
металл/пластик
Мощность
950
Развернуть
Основной цвет
красный
Дисплей
да
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Автоматическое центрирование
да
Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
да
Страна производитель
Китай
Электрический тостер Kitfort КТ-2036 создан для тех, кто любит полакомиться ароматным и хрустящим горячим поджаренным хлебом. Особый вкус и цвет корочки тостов получаются такими благодаря карамелизации сахара, содержащегося в муке, при инфракрасном нагреве в процессе приготовления. Тостер оснащен поворотным регулятором степени обжаривания, тремя кнопками со световыми индикаторами и жидкокристаллическим дисплеем.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Электрошашлычницы, недорогие, на 4 тоста, в металлическом корпусе, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Электрошашлычницы, недорогие, на 4 тоста, в металлическом корпусе, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста
Достоинства:
Хороший тостер, красивый и легкий в управлении. Есть дисплей, на котором видно время приготовления тостов. Можно подкорректировать степень обжарки.
Недостатки:
Коротковатый шнур, но мне хватает.
Комментарий:
Тостер выбирала из-за цвета. Переживала, чтобы и в работе понравился. Понятная инструкция, в которой сказано, что перед использованием надо три раза включить нагрев (без хлеба), чтобы нагревательный элемент в дальнейшем не выделял специфический запах. Есть функция разморозки хлеба, благодаря которой холодный "вчерашний" хлеб превращается в аппетитный тост с хрустящей корочкой.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Тостер Kitfort КТ-2036-1 красный
Достоинства:
Хороший тостер, красивый и легкий в управлении. Есть дисплей, на котором видно время приготовления тостов. Можно подкорректировать степень обжарки.
Недостатки:
Коротковатый шнур, но мне хватает.
Комментарий:
Тостер выбирала из-за цвета. Переживала, чтобы и в работе понравился. Понятная инструкция, в которой сказано, что перед использованием надо три раза включить нагрев (без хлеба), чтобы нагревательный элемент в дальнейшем не выделял специфический запах. Есть функция разморозки хлеба, благодаря которой холодный "вчерашний" хлеб превращается в аппетитный тост с хрустящей корочкой.