Камера видеонаблюдения Hikvision HiWatch DS-T500P 6мм белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 257926
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
25х15х10
Вес, г.
100
Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision HiWatch DS-T500P 6мм белый
Камера видеонаблюдения Hikvision HiWatch DS-T500P 6мм белый
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 190 руб.548 руб. в СплитВидеокамера Tiandy TC-H342N 9DA-4 компактная поворотная домашняя...
-
В наличииЦена 2 450 руб. 2 880 руб.613 руб. в СплитВидеокамера HiWatch DS-T200S (3.6 mm)
-
В наличииЦена 2 460 руб.615 руб. в СплитHiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920...
-
В наличииЦена 2 510 руб.628 руб. в СплитВидеокамера Tiandy TC-C34QN 2ENA-28 цилиндрическая, 4Мп, 2560x14...
-
В наличииЦена 2 590 руб.648 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Tiandy AK TC-C320N 1CNB-28 2.8-2.8мм ц...
-
В наличииЦена 2 590 руб.648 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Tiandy AK TC-C321N 1CNB-28 2.8-2.8мм ц...
-
В наличииЦена 2 660 руб.665 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP HiWatch IPC-B040 (B) (2.8MM)
-
В наличииЦена 2 880 руб.720 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I203(E)(2.8mm) 2.8-2.8мм цв...
-
В наличииЦена 3 120 руб. 4 740 руб.780 руб. в СплитКамера видеонаблюдения Falcon Eye FE-MHD-B5-25 2.8мм белый
-
В наличииЦена 3 130 руб.783 руб. в СплитКамера видеонаблюдения аналоговая 2.8-2.8мм цв. HiWatch DS-T803(...
-
В наличииЦена 3 240 руб. 6 200 руб.810 руб. в СплитКамера видеонаблюдения Hikvision HiWatch DS-T520 (С) 2.8мм белый
-
В наличииЦена 3 330 руб.833 руб. в СплитКамера видеонаблюдения HiWatch DS-T200A(B) (2.8MM)
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Камера видеонаблюдения Hikvision HiWatch DS-T500P 6мм белый
Камера видеонаблюдения Hikvision HiWatch DS-T500P 6мм белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Hikvision HiWatch DS-T500P 6мм белый