Мышь Rapoo M100 светло-серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Rapoo M100 светло-серый
Мышь Rapoo является идеальным выбором для пользователей, которые ценят универсальность и комфорт в использовании. Благодаря симметричному дизайну, она подходит как для правшей, так и для левшей, обеспечивая удобный хват и комфортное использование на протяжении длительного времени. Эта беспроводная мышь использует радиоканал для подключения, что предоставляет свободу движений без ограничений проводов. Питание устройства осуществляется от одной батареи типа АА, что обеспечивает продолжительное время работы без необходимости частой замены батареи. Оснащённая оптическим сенсором с разрешением 1300 dpi, мышь Rapoo гарантирует точное и плавное перемещение курсора, что делает её идеальной для выполнения различных задач на ПК. Бесшумные кнопки обеспечивают тихую работу, позволяя сосредоточиться на задачах без отвлекающих звуков. Мышь Rapoo сочетает в себе элегантный дизайн, надёжность бренда и современные технологии, что делает её отличным выбором для повседневного использования.
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Теги товара: Бесшумные игровые мыши, Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Бесшумные игровые мыши, Для левшей
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