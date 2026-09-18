Сетевой фильтр Buro BU-SP5_USB_2A-W 5м (6 розеток) белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Buro BU-SP5_USB_2A-W 5м (6 розеток) белый
Сетевой фильтр-удлинитель Buro — это надежное решение для ваших домашних и офисных электросетей. С белым корпусом и стильным дизайном он легко впишется в любой интерьер. Устройство оснащено шестью надежными розетками типа F (евророзетки) с заземлением, что обеспечивает максимальную безопасность и защиту ваших приборов. Фильтр рассчитан на работу в сети с напряжением 220-230 В и выдерживает максимальную нагрузку до 2200 Вт и ток до 10 А, что позволяет подключать большинство бытовых и офисных устройств. Кроме того, он оборудован защитой от короткого замыкания и предохранителем, обеспечивающими дополнительный уровень безопасности в случае перенапряжения или других сбоев в электросети. Одной из удобных функций устройства являются два встроенных USB-разъема, что делает его идеальным для зарядки мобильных гаджетов без необходимости использования дополнительных адаптеров. Сетевой фильтр-удлинитель Buro имеет длину шнура 5 метров, что предоставляет свободу в расположении подключенных устройств, не ограничивая вас в движении. Его вес составляет всего 0,729 кг, что облегчает его транспортировку и установку. Этот сетевой фильтр Buro с евровилкой (тип F) и полным комплектом защитных функций станет незаменимым помощником в вашем доме или офисе, обеспечивая надежную и безопасную эксплуатацию подключенных электроустройств.
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