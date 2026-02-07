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Бинокль Veber White Night 8x25 белый/черный купить с доставкой в Москве
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Бинокль Veber White Night 8x25 белый/черный

7 Отзывы
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Бинокль Veber White Night 8x25 белый/черный - фото 1
Бинокль Veber White Night 8x25 белый/черный - фото 2
Бинокль Veber White Night 8x25 белый/черный - фото 3
Бинокль Veber White Night 8x25 белый/черный - фото 4
Бинокль Veber White Night 8x25 белый/черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
  • Бинокль Veber White Night 8x25 белый/черный - фото 1
  • Бинокль Veber White Night 8x25 белый/черный - фото 2
  • Бинокль Veber White Night 8x25 белый/черный - фото 3
  • Бинокль Veber White Night 8x25 белый/черный - фото 4
  • Бинокль Veber White Night 8x25 белый/черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232437
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х9х6
Вес, г.
200

Описание товара Бинокль Veber White Night 8x25 белый/черный

Дизайнерский вариант компактного бинокля с ПОРРО-призмами. Широкий угол обзора, оптика с многослойным просветлением. Резкая и контрастная картинка даже при слабом освещении. Жесткий кейс в комплекте.

Отзывы о товаре Бинокль Veber White Night 8x25 белый/черный

Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Владимир Х.

Достоинства:


Комментарий:
Бинокль хорошо увеличивает, легкий. Взяли в театр, с галерки видели всю мимику актеров.
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2025
Лидия З.

Достоинства:


Комментарий:
Папа с удовольствием ходит с биноклем в консерваторию и всматривается в лица прекрасных женщин на сцене
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Антон О.

Достоинства:


Комментарий:
Компактный, хорошо приближает, четкость изображения
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Николай Л.

Достоинства:


Комментарий:
Для театров пойдёт. Жена довольна. Теперь рассматривает морщины на актёрах. Советую.
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка целая, бинокль нормальный, все регулировки работают. Надо проверить в деле- на концерте.
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
Виктор И.

Достоинства:


Комментарий:
Симпатичный, лёгкий, приятный на ощупь бинокль. Приближает на 8х. Всё красиво. Всё работает. Кейс чёрного цвета. Покупалось на подарок.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2024
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший небольшой бинокль. Ношу очки -2,5, в театре из амфитеатра видно хорошо, глаза не устают. Классная сумочка.



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Описание
Дизайнерский вариант компактного бинокля с ПОРРО-призмами. Широкий угол обзора, оптика с многослойным просветлением. Резкая и контрастная картинка даже при слабом освещении. Жесткий кейс в комплекте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Владимир Х.

Достоинства:


Комментарий:
Бинокль хорошо увеличивает, легкий. Взяли в театр, с галерки видели всю мимику актеров.
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2025
Лидия З.

Достоинства:


Комментарий:
Папа с удовольствием ходит с биноклем в консерваторию и всматривается в лица прекрасных женщин на сцене
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Антон О.

Достоинства:


Комментарий:
Компактный, хорошо приближает, четкость изображения
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Николай Л.

Достоинства:


Комментарий:
Для театров пойдёт. Жена довольна. Теперь рассматривает морщины на актёрах. Советую.
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка целая, бинокль нормальный, все регулировки работают. Надо проверить в деле- на концерте.
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
Виктор И.

Достоинства:


Комментарий:
Симпатичный, лёгкий, приятный на ощупь бинокль. Приближает на 8х. Всё красиво. Всё работает. Кейс чёрного цвета. Покупалось на подарок.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2024
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший небольшой бинокль. Ношу очки -2,5, в театре из амфитеатра видно хорошо, глаза не устают. Классная сумочка.


Бинокль Veber White Night 8x25 белый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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