Бинокль Veber Free Focus БПШ 8x40
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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
40
Регулировка расстояния между зрачками
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 278 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221371
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
40
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х8
Вес, г.
900
Описание товара Бинокль Veber Free Focus БПШ 8x40
Бинокль Veber Free Focus БПШ 8x40 – бинокль с уникальной оптической схемой от компании «Вебер». Свободный фокус означает отсутствие системы центральной фокусировки. Это будет полезно тем, кто наблюдает за быстро меняющейся обстановкой – любителям птиц и животных, фанатам спортивных состязаний и охранникам. Корпус бинокля довольно компактный, что особенно важно при длительных наблюдениях.
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Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
40
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Бинокль Veber Free Focus БПШ 8x40 – бинокль с уникальной оптической схемой от компании «Вебер». Свободный фокус означает отсутствие системы центральной фокусировки. Это будет полезно тем, кто наблюдает за быстро меняющейся обстановкой – любителям птиц и животных, фанатам спортивных состязаний и охранникам. Корпус бинокля довольно компактный, что особенно важно при длительных наблюдениях.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
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