Бинокль Veber Free Focus БПШ 7x50 (уценка01)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
металл
Назначение
туристический
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
7x
Цвет корпуса
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 181 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700573
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
металл
Назначение
туристический
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
7x
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х9
Вес, кг.
1
Описание товара Бинокль Veber Free Focus БПШ 7x50 (уценка01)
Бинокль Veber Free Focus БПШ 7x50 с Porro -призмами является оптическим прибором с уникальной оптической схемой и позволяет вести наблюдение без дополнительной фокусировки. Это особенно удобно при наблюдении за быстроприближающимися и удаляющимися объектами. Оптическая схема бинокля Veber Free Focus БПШ 7x50 максимально использует способность человеческого глаза к аккомодации. Следует помнить, что в биноклях такой конструкции ближняя точка фокусировки составляет около 20 м (против 10–15 у классических). Влагозащищенное исполнение.
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Бренд
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
металл
Назначение
туристический
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
7x
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Бинокль Veber Free Focus БПШ 7x50 с Porro -призмами является оптическим прибором с уникальной оптической схемой и позволяет вести наблюдение без дополнительной фокусировки. Это особенно удобно при наблюдении за быстроприближающимися и удаляющимися объектами. Оптическая схема бинокля Veber Free Focus БПШ 7x50 максимально использует способность человеческого глаза к аккомодации. Следует помнить, что в биноклях такой конструкции ближняя точка фокусировки составляет около 20 м (против 10–15 у классических). Влагозащищенное исполнение.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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