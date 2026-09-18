Бинокль Veber 8x25 Patriot
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Характеристики
Описание товара Бинокль Veber 8x25 Patriot
Этот бинокль может стать не только хорошим подарком к государственному празднику, но и стать полезным прибором для наблюдения спортивных и культурных мероприятий, на митингах, демонстрациях и пр. Выбирая бинокль с расцветкой под российский триколор и надписью на корпусе «Россия, вперёд!», вы подчеркнёте свою подлинную любовь к Родине и настоящий, непоказной патриотизм. Нужно иметь ввиду, что в путешествиях заграницей – не всем понравится бинокль в цветах российского флага в ваших руках!. Бинокль Veber 8x25 Patriot классический бинокль с порро-призмами. Этот бинокль лишен компромиссов, заложенных в классических театральных биноклях, основанных на «галилеевской» конструкции. С патриотической расцветкой под российский триколор и надписью на корпусе «Россия, вперёд!» этот бинокль можно приобрести тем, кто любит нашу родину и горд её достижениями. Интересен этот бинокль и с технической точки зрения. Большие объективы собирают достаточно света, а восьмикратное увеличение достаточно для того, чтобы разглядеть происходящее даже в укромных уголках сцены или спортивной арены. Габариты Veber 8x25 Patriot таковы, что он одинаково хорошо ложится, как в крупную мужскую, так и в миниатюрную женскую руки. Чехол в комплекте.
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