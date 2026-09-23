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Бинокль Discovery Field 10x50 купить с доставкой в Москве
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Бинокль Discovery Field 10x50

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
пластик
Назначение
для охоты
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
54-74 мм
Увеличение
10x
Цвет корпуса
зеленый
  • Бинокль Discovery Field 10x50 - фото 1
  • Бинокль Discovery Field 10x50 - фото 2
  • Бинокль Discovery Field 10x50 - фото 3
  • Бинокль Discovery Field 10x50 - фото 4
  • Бинокль Discovery Field 10x50 - фото 5
  • Бинокль Discovery Field 10x50 - фото 6
  • Бинокль Discovery Field 10x50 - фото 7
  • Бинокль Discovery Field 10x50 - фото 8
  • Бинокль Discovery Field 10x50 - фото 9
  • Бинокль Discovery Field 10x50 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 490 руб. 

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В наличии
Код товара: 538481
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Загружаем...
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Загружаем...
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Бинокль Discovery Field 10x50
7 490 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Discovery
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
пластик
Назначение
для охоты
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
54-74 мм
Увеличение
10x
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
зеленый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х5
Вес, кг.
1.19

Описание товара Бинокль Discovery Field 10x50

Levenhuk Discovery Field 10x50 – это бинокль с хорошей светосилой, предназначенный для наблюдений на местности. Он послужит отличным оптическим инструментом при охранных наблюдениях, на охоте и рыбалке, в походе и экспедиции. Оптика бинокля построена по классической Porro-схеме и формирует изображение с увеличением 10 крат. 50-миллиметровые объективы собирают много света, что в сочетании с многослойным просветлением стекол дает яркое высококонтрастное изображение. Бинокль не подведет как днем, так и в сумерках. Бинокль Levenhuk Discovery Field 10x50 оснащен удобным обрезиненным барабаном центральной фокусировки, предусмотрена опция подстройки диоптрий. Материалом оптики послужило оптическое стекло марки BK-7. Корпус изготовлен из легкого, но одновременно прочного пластика и обрезинен. Поэтому внутренние элементы конструкции защищены от повреждений при случайном падении бинокля и от попадания влаги. Благодаря рельефной поверхности прибор можно надежно удерживать даже мокрыми руками. Бинокль можно устанавливать на штатив для стационарных наблюдений: под заглушкой на фронтальной стороне прибора расположено стандартное крепление.

Отзывы о товаре Бинокль Discovery Field 10x50




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Характеристики
Бренд
Discovery
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
пластик
Назначение
для охоты
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
54-74 мм
Увеличение
10x
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
зеленый
Страна производитель
Китай
Описание
Levenhuk Discovery Field 10x50 – это бинокль с хорошей светосилой, предназначенный для наблюдений на местности. Он послужит отличным оптическим инструментом при охранных наблюдениях, на охоте и рыбалке, в походе и экспедиции. Оптика бинокля построена по классической Porro-схеме и формирует изображение с увеличением 10 крат. 50-миллиметровые объективы собирают много света, что в сочетании с многослойным просветлением стекол дает яркое высококонтрастное изображение. Бинокль не подведет как днем, так и в сумерках. Бинокль Levenhuk Discovery Field 10x50 оснащен удобным обрезиненным барабаном центральной фокусировки, предусмотрена опция подстройки диоптрий. Материалом оптики послужило оптическое стекло марки BK-7. Корпус изготовлен из легкого, но одновременно прочного пластика и обрезинен. Поэтому внутренние элементы конструкции защищены от повреждений при случайном падении бинокля и от попадания влаги. Благодаря рельефной поверхности прибор можно надежно удерживать даже мокрыми руками. Бинокль можно устанавливать на штатив для стационарных наблюдений: под заглушкой на фронтальной стороне прибора расположено стандартное крепление.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бинокль Discovery Field 10x50 - стоимость товара 7490 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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