Бинокль Discovery Field 10x50

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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
пластик
Назначение
для охоты
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
54-74 мм
Увеличение
10x
Цвет корпуса
зеленый
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 490 руб.
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Levenhuk Discovery Field 10x50 – это бинокль с хорошей светосилой, предназначенный для наблюдений на местности. Он послужит отличным оптическим инструментом при охранных наблюдениях, на охоте и рыбалке, в походе и экспедиции. Оптика бинокля построена по классической Porro-схеме и формирует изображение с увеличением 10 крат. 50-миллиметровые объективы собирают много света, что в сочетании с многослойным просветлением стекол дает яркое высококонтрастное изображение. Бинокль не подведет как днем, так и в сумерках.
Бинокль Levenhuk Discovery Field 10x50 оснащен удобным обрезиненным барабаном центральной фокусировки, предусмотрена опция подстройки диоптрий. Материалом оптики послужило оптическое стекло марки BK-7. Корпус изготовлен из легкого, но одновременно прочного пластика и обрезинен. Поэтому внутренние элементы конструкции защищены от повреждений при случайном падении бинокля и от попадания влаги. Благодаря рельефной поверхности прибор можно надежно удерживать даже мокрыми руками.
Бинокль можно устанавливать на штатив для стационарных наблюдений: под заглушкой на фронтальной стороне прибора расположено стандартное крепление.
Levenhuk Discovery Field 10x50 – это бинокль с хорошей светосилой, предназначенный для наблюдений на местности. Он послужит отличным оптическим инструментом при охранных наблюдениях, на охоте и рыбалке, в походе и экспедиции. Оптика бинокля построена по классической Porro-схеме и формирует изображение с увеличением 10 крат. 50-миллиметровые объективы собирают много света, что в сочетании с многослойным просветлением стекол дает яркое высококонтрастное изображение. Бинокль не подведет как днем, так и в сумерках.
Бинокль Levenhuk Discovery Field 10x50 оснащен удобным обрезиненным барабаном центральной фокусировки, предусмотрена опция подстройки диоптрий. Материалом оптики послужило оптическое стекло марки BK-7. Корпус изготовлен из легкого, но одновременно прочного пластика и обрезинен. Поэтому внутренние элементы конструкции защищены от повреждений при случайном падении бинокля и от попадания влаги. Благодаря рельефной поверхности прибор можно надежно удерживать даже мокрыми руками.
Бинокль можно устанавливать на штатив для стационарных наблюдений: под заглушкой на фронтальной стороне прибора расположено стандартное крепление.
Бинокль Discovery Field 10x50 - стоимость товара 7490 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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