Бинокль Veber БН 12*32 черн.Veber Sport
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
металл
Назначение
для наблюдений
Диаметр объектива
32
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
12x
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%3 170 руб. 4 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 211066
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
металл
Назначение
для наблюдений
Диаметр объектива
32
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
12x
Футляр/чехол в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х11х7
Вес, г.
400
Описание товара Бинокль Veber БН 12*32 черн.Veber Sport
Бинокль Veber Sport БН 12х32 – одна из самых светосильных моделей серии. В данном бинокле соединены все качества, необходимые туристическому биноклю: малый вес, компактный размер, отличные оптические возможности, удобство и прочность корпуса. Roof-призмы изготовлены из специального оптического стекла, что гарантирует изображение высокой четкости и яркости.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
металл
Назначение
для наблюдений
Диаметр объектива
32
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
12x
Футляр/чехол в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Бинокль Veber Sport БН 12х32 – одна из самых светосильных моделей серии. В данном бинокле соединены все качества, необходимые туристическому биноклю: малый вес, компактный размер, отличные оптические возможности, удобство и прочность корпуса. Roof-призмы изготовлены из специального оптического стекла, что гарантирует изображение высокой четкости и яркости.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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