Бинокль Veber ED-R 10x42 WP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
пластик
Назначение
бинокль
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
54 - 76 мм
Увеличение
10x
Цвет корпуса
серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%13 170 руб. 21 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 378056
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
пластик
Назначение
бинокль
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
54 - 76 мм
Увеличение
10x
Цвет корпуса
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х8
Вес, г.
900
Описание товара Бинокль Veber ED-R 10x42 WP
Бинокль Veber ED-R 10x42 WP 27814 – отличный выбор охотников, рыболовов, туристов и спортсменов. Высокое качество изображения. Объективы изготовлены из низкодисперсного стекла. Они выдают высококонтрастное четкое изображение, не изменяя естественные цвета предметов. Широкий угол обзора. 20 мм окуляры гарантируют широкий угол обзора и равномерно освещенную картинку. Комфорт. Модель оснащена металлическим рифленым кольцом центральной фокусировки, с помощью которого можно легко и быстро навестись на объект наблюдения.
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Бренд
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
пластик
Назначение
бинокль
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
54 - 76 мм
Увеличение
10x
Цвет корпуса
серый
Страна производитель
Китай
Бинокль Veber ED-R 10x42 WP 27814 – отличный выбор охотников, рыболовов, туристов и спортсменов. Высокое качество изображения. Объективы изготовлены из низкодисперсного стекла. Они выдают высококонтрастное четкое изображение, не изменяя естественные цвета предметов. Широкий угол обзора. 20 мм окуляры гарантируют широкий угол обзора и равномерно освещенную картинку. Комфорт. Модель оснащена металлическим рифленым кольцом центральной фокусировки, с помощью которого можно легко и быстро навестись на объект наблюдения.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
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