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Бинокль Veber Classic PRO 15x60 VL купить с доставкой в Москве
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Бинокль Veber Classic PRO 15x60 VL

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Бинокль Veber Classic PRO 15x60 VL - фото 1
Бинокль Veber Classic PRO 15x60 VL - фото 2
Бинокль Veber Classic PRO 15x60 VL - фото 3
Бинокль Veber Classic PRO 15x60 VL - фото 4
Бинокль Veber Classic PRO 15x60 VL - фото 5
Бинокль Veber Classic PRO 15x60 VL - фото 6
Бинокль Veber Classic PRO 15x60 VL - фото 7
Бинокль Veber Classic PRO 15x60 VL - фото 8
Бинокль Veber Classic PRO 15x60 VL - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
металл, искусственная кожа
Назначение
универсальный
Диаметр объектива
60
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
от 56 до 74 мм
Увеличение
15x
Цвет корпуса
черный
  • Бинокль Veber Classic PRO 15x60 VL - фото 1
  • Бинокль Veber Classic PRO 15x60 VL - фото 2
  • Бинокль Veber Classic PRO 15x60 VL - фото 3
  • Бинокль Veber Classic PRO 15x60 VL - фото 4
  • Бинокль Veber Classic PRO 15x60 VL - фото 5
  • Бинокль Veber Classic PRO 15x60 VL - фото 6
  • Бинокль Veber Classic PRO 15x60 VL - фото 7
  • Бинокль Veber Classic PRO 15x60 VL - фото 8
  • Бинокль Veber Classic PRO 15x60 VL - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
12 890 руб.  18 450 руб. 

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В наличии
Код товара: 666607
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Бинокль Veber Classic PRO 15x60 VL
12 890 руб. -30%
18 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
металл, искусственная кожа
Назначение
универсальный
Диаметр объектива
60
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
от 56 до 74 мм
Увеличение
15x
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х21х9
Вес, кг.
1.6

Описание товара Бинокль Veber Classic PRO 15x60 VL

Увеличение 15х, диаметр объективов 60 мм, центральная фокусировка. Призмы Porro ВаК-4, оптическое просветление призм и линз FMC. Металлический корпус с отделкой искусственной кожей (VL), металлические подвижные детали, возможность устанавливать на штатив (адаптер в комплекте). Вес 1.16 кг.

Отзывы о товаре Бинокль Veber Classic PRO 15x60 VL




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
металл, искусственная кожа
Назначение
универсальный
Диаметр объектива
60
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
от 56 до 74 мм
Увеличение
15x
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Увеличение 15х, диаметр объективов 60 мм, центральная фокусировка. Призмы Porro ВаК-4, оптическое просветление призм и линз FMC. Металлический корпус с отделкой искусственной кожей (VL), металлические подвижные детали, возможность устанавливать на штатив (адаптер в комплекте). Вес 1.16 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бинокль Veber Classic PRO 15x60 VL - стоимость товара 12890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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