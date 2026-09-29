Бинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VRWA кам
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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Назначение
туристический
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%4 800 руб. 7 470 руб.
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3 890 руб.
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или получить скидку просто так
В наличии
Код товара: 232463
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 800 руб. -36%
7 470 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Назначение
туристический
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
Футляр/чехол в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х9
Вес, кг.
1.04
Описание товара Бинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VRWA кам
Увеличение 10х, диаметр объектива 50 мм. Классический универсальный бинокль, в который возможно не только обнаружить, но и рассмотреть цель в деталях. Довольно габаритный, но легкий с возможностью установки на штатив. Призмы из стекла Bak-4. Металлические корпус и подвижные детали, трудноистираемое многослойное просветляющее покрытие оптики. Отделка корпуса резиной (VR). Полужесткий кейс в комплекте.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Назначение
туристический
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
Футляр/чехол в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Увеличение 10х, диаметр объектива 50 мм. Классический универсальный бинокль, в который возможно не только обнаружить, но и рассмотреть цель в деталях. Довольно габаритный, но легкий с возможностью установки на штатив. Призмы из стекла Bak-4. Металлические корпус и подвижные детали, трудноистираемое многослойное просветляющее покрытие оптики. Отделка корпуса резиной (VR). Полужесткий кейс в комплекте.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Бинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VRWA кам - по цене 4800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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