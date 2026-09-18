Бинокль Veber SPUTNIK 8х21G
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Характеристики
Описание товара Бинокль Veber SPUTNIK 8х21G
SPUTNIK – новая серия биноклей Veber для любителей природы, исследователей городской среды, краеведов, экологов, путешественников, натуралистов. Благодаря обрезиненному корпусу, облегченной компактной конструкции с roof-призмами и 8–12-кратному увеличению любой бинокль этой серии станет надежным спутником любознательного человека. Veber SPUTNIK 8х21G – бинокль практически карманного формата, легкий (202 г), прочный и эргономичный, с которым владелец может не расставаться целый день. Линзы из оптического боросиликатного стекла ВАК7 с просветляющим покрытием обеспечивают яркое контрастное изображение. Поворотно-выдвижные наглазники конструкции twist-up можно выдвинуть, чтобы сделать наблюдение более комфортным, или оставить в начальном положении, что удобнее для человека в очках. Настраивается прибор индивидуально. Нужное расстояние между зрачками можно подобрать, складывая бинокль по центральной оси. Кольцо центральной фокусировки и кольцо диоптрийной коррекции на правом окуляре помогают отрегулировать резкость. Кратность 8х оптимальна, если рассматривать достопримечательности или наблюдать, например, за птицами, держа бинокль в руках. Ремешок удержит прибор на шее при преодолении препятствий. Обрезиненный корпус стоек к повреждениям. Темно-зеленый бинокль будет незаметен на фоне листвы и не спугнет пустельгу или зяблика. С помощью адаптера на окуляре бинокля можно закрепить смартфон для фото- и видеосъемки. Поле зрения прибора – 119 м на дистанции 1000 м, поэтому SPUTNIK будет уместен на концертах или спортивных состязаниях.
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