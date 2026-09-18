Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
25
Увеличение
12x
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 249451
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Описание товара Бинокль Veber Ultra Sport БН 12x25 черный
Компактный дизайнерский бинокль с дополнительной защитой от попадания грязи и песка в движущиеся части конструкций. Металлический обрезиненный корпус. Новый класс просветляющего покрытия оптики делает картинку реально контрастной и яркой. Жесткий кейс в комплекте. Увеличение 12-крат, но его объектив (диаметр 25 мм) собирает на 40 процентов больше света, чем объектив диаметром 21 мм. Поэтому картинка такая же ясная и контрастная, как у 8-кратного бинокля. Шарнирные узлы защищены от попадания грязи и песка. Верхняя пластиковая крышка также предохраняет бинокль и от разъюстировки при случайном ударе. Новое многослойное просветление объективов и окуляров реально делает картинку VEBER ULTRA светлее, что позволяет вести наблюдение в ранних сумерках.
Компактный дизайнерский бинокль с дополнительной защитой от попадания грязи и песка в движущиеся части конструкций. Металлический обрезиненный корпус. Новый класс просветляющего покрытия оптики делает картинку реально контрастной и яркой. Жесткий кейс в комплекте. Увеличение 12-крат, но его объектив (диаметр 25 мм) собирает на 40 процентов больше света, чем объектив диаметром 21 мм. Поэтому картинка такая же ясная и контрастная, как у 8-кратного бинокля. Шарнирные узлы защищены от попадания грязи и песка. Верхняя пластиковая крышка также предохраняет бинокль и от разъюстировки при случайном ударе. Новое многослойное просветление объективов и окуляров реально делает картинку VEBER ULTRA светлее, что позволяет вести наблюдение в ранних сумерках.
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