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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
32
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
12x
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232409
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Описание товара Бинокль VEBER БН 12*32 кам. Veber Sport
12-ти кратный компактный бинокль с диаметром объектива 32 мм. Обрезиненный металлический корпус зелёного цвета, оптика с просветляющим покрытием - этот прибор станет хорошим помощником в походах на природе, где и дымка и марево от нагретой земли могут вносить дискомфорт в процесс наблюдения. Для подстройки под зрение наблюдателя, в конструкции предусмотрена диоптрийная коррекция. Объектив собирает света на 60% больше, чем 25-мм объектив аналогичного 12-ти кратного бинокля. Для наблюдателя картинка в Veber Sport БН 12x32 будет светлее и объекты можно рассматривать на большем расстоянии, чем в бинокль с аналогичным увеличением, но с объективом 25 мм. Этот бинокль - разумный компромисс между светосилой, весогабаритными характеристиками и ценой. Купить бинокль БН 12х32 можно порекомендовать всем тем, кому важна компактность и небольшой вес прибора. Он легко поместится как в бардачке автомобиля, так и в дамской сумочке.
12-ти кратный компактный бинокль с диаметром объектива 32 мм. Обрезиненный металлический корпус зелёного цвета, оптика с просветляющим покрытием - этот прибор станет хорошим помощником в походах на природе, где и дымка и марево от нагретой земли могут вносить дискомфорт в процесс наблюдения. Для подстройки под зрение наблюдателя, в конструкции предусмотрена диоптрийная коррекция. Объектив собирает света на 60% больше, чем 25-мм объектив аналогичного 12-ти кратного бинокля. Для наблюдателя картинка в Veber Sport БН 12x32 будет светлее и объекты можно рассматривать на большем расстоянии, чем в бинокль с аналогичным увеличением, но с объективом 25 мм. Этот бинокль - разумный компромисс между светосилой, весогабаритными характеристиками и ценой. Купить бинокль БН 12х32 можно порекомендовать всем тем, кому важна компактность и небольшой вес прибора. Он легко поместится как в бардачке автомобиля, так и в дамской сумочке.
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