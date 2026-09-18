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Бинокль VEBER БН 12*32 кам. Veber Sport купить с доставкой в Москве
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Бинокль VEBER БН 12*32 кам. Veber Sport

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Бинокль VEBER БН 12*32 кам. Veber Sport - фото 1
Бинокль VEBER БН 12*32 кам. Veber Sport - фото 2
Бинокль VEBER БН 12*32 кам. Veber Sport - фото 3
Бинокль VEBER БН 12*32 кам. Veber Sport - фото 4
Бинокль VEBER БН 12*32 кам. Veber Sport - фото 5
Бинокль VEBER БН 12*32 кам. Veber Sport - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
32
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
12x
  • Бинокль VEBER БН 12*32 кам. Veber Sport - фото 1
  • Бинокль VEBER БН 12*32 кам. Veber Sport - фото 2
  • Бинокль VEBER БН 12*32 кам. Veber Sport - фото 3
  • Бинокль VEBER БН 12*32 кам. Veber Sport - фото 4
  • Бинокль VEBER БН 12*32 кам. Veber Sport - фото 5
  • Бинокль VEBER БН 12*32 кам. Veber Sport - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232409
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
32
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
12x
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х7
Вес, г.
400

Описание товара Бинокль VEBER БН 12*32 кам. Veber Sport

12-ти кратный компактный бинокль с диаметром объектива 32 мм. Обрезиненный металлический корпус зелёного цвета, оптика с просветляющим покрытием - этот прибор станет хорошим помощником в походах на природе, где и дымка и марево от нагретой земли могут вносить дискомфорт в процесс наблюдения. Для подстройки под зрение наблюдателя, в конструкции предусмотрена диоптрийная коррекция. Объектив собирает света на 60% больше, чем 25-мм объектив аналогичного 12-ти кратного бинокля. Для наблюдателя картинка в Veber Sport БН 12x32 будет светлее и объекты можно рассматривать на большем расстоянии, чем в бинокль с аналогичным увеличением, но с объективом 25 мм. Этот бинокль - разумный компромисс между светосилой, весогабаритными характеристиками и ценой. Купить бинокль БН 12х32 можно порекомендовать всем тем, кому важна компактность и небольшой вес прибора. Он легко поместится как в бардачке автомобиля, так и в дамской сумочке.

Отзывы о товаре Бинокль VEBER БН 12*32 кам. Veber Sport




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
32
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
12x
Страна производитель
Китай
Описание
12-ти кратный компактный бинокль с диаметром объектива 32 мм. Обрезиненный металлический корпус зелёного цвета, оптика с просветляющим покрытием - этот прибор станет хорошим помощником в походах на природе, где и дымка и марево от нагретой земли могут вносить дискомфорт в процесс наблюдения. Для подстройки под зрение наблюдателя, в конструкции предусмотрена диоптрийная коррекция. Объектив собирает света на 60% больше, чем 25-мм объектив аналогичного 12-ти кратного бинокля. Для наблюдателя картинка в Veber Sport БН 12x32 будет светлее и объекты можно рассматривать на большем расстоянии, чем в бинокль с аналогичным увеличением, но с объективом 25 мм. Этот бинокль - разумный компромисс между светосилой, весогабаритными характеристиками и ценой. Купить бинокль БН 12х32 можно порекомендовать всем тем, кому важна компактность и небольшой вес прибора. Он легко поместится как в бардачке автомобиля, так и в дамской сумочке.
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Отзывы


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