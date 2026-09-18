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Бинокль Veber 10x25 WP, черный купить с доставкой в Москве
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Бинокль Veber 10x25 WP, черный

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Бинокль Veber 10x25 WP, черный - фото 1
Бинокль Veber 10x25 WP, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
  • Бинокль Veber 10x25 WP, черный - фото 1
  • Бинокль Veber 10x25 WP, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
3 490 руб.  5 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221385
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х6
Вес, г.
200

Описание товара Бинокль Veber 10x25 WP, черный

Компактный бинокль Veber WP 10x25 пригодится в походе, на прогулке и в путешествии. Благодаря небольшим размерам прибор легко поместится в небольшую сумку или даже карман. 10-кратного увеличения хватает, чтобы хорошо рассмотреть сильно удаленные объекты. Бинокль выпускается в прочном водонепроницаемом корпусе с нескользящим резиновым покрытием.

Отзывы о товаре Бинокль Veber 10x25 WP, черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный бинокль Veber WP 10x25 пригодится в походе, на прогулке и в путешествии. Благодаря небольшим размерам прибор легко поместится в небольшую сумку или даже карман. 10-кратного увеличения хватает, чтобы хорошо рассмотреть сильно удаленные объекты. Бинокль выпускается в прочном водонепроницаемом корпусе с нескользящим резиновым покрытием.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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