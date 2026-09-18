Top.Mail.Ru
Бинокль Veber Free Focus БПШ 7x50 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бинокль Veber Free Focus БПШ 7x50

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Бинокль Veber Free Focus БПШ 7x50 - фото 1
Бинокль Veber Free Focus БПШ 7x50 - фото 2
Бинокль Veber Free Focus БПШ 7x50 - фото 3
Бинокль Veber Free Focus БПШ 7x50 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
  • Бинокль Veber Free Focus БПШ 7x50 - фото 1
  • Бинокль Veber Free Focus БПШ 7x50 - фото 2
  • Бинокль Veber Free Focus БПШ 7x50 - фото 3
  • Бинокль Veber Free Focus БПШ 7x50 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 269 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232451
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х9
Вес, кг.
1

Описание товара Бинокль Veber Free Focus БПШ 7x50

Бинокль Veber Free Focus БПШ 7x50 с Porro -призмами является оптическим прибором с уникальной оптической схемой и позволяет вести наблюдение без дополнительной фокусировки. Это особенно удобно при наблюдении за быстроприближающимися и удаляющимися объектами. Оптическая схема бинокля Veber Free Focus БПШ 7x50 максимально использует способность человеческого глаза к аккомодации. Следует помнить, что в биноклях такой конструкции ближняя точка фокусировки составляет около 20 м (против 10–15 у классических). Влагозащищенное исполнение.

Отзывы о товаре Бинокль Veber Free Focus БПШ 7x50




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль Veber Free Focus БПШ 7x50 с Porro -призмами является оптическим прибором с уникальной оптической схемой и позволяет вести наблюдение без дополнительной фокусировки. Это особенно удобно при наблюдении за быстроприближающимися и удаляющимися объектами. Оптическая схема бинокля Veber Free Focus БПШ 7x50 максимально использует способность человеческого глаза к аккомодации. Следует помнить, что в биноклях такой конструкции ближняя точка фокусировки составляет около 20 м (против 10–15 у классических). Влагозащищенное исполнение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бинокль Veber Free Focus БПШ 7x50 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...