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Бинокль Veber Free Focus БПШ 7x35 купить с доставкой в Москве
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Бинокль Veber Free Focus БПШ 7x35

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Бинокль Veber Free Focus БПШ 7x35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
35
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
7x
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 979 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232452
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
35
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
7x
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х8х3
Вес, г.
200

Описание товара Бинокль Veber Free Focus БПШ 7x35

Бинокль Veber Free Focus БПШ 7x35 с призмами Porro является оптическим прибором с уникальной оптической схемой и позволяет вести наблюдение без дополнительной фокусировки. Это особенно удобно при наблюдении за быстроприближающимися или удаляющимися объектами. Оптическая схема бинокля Veber Free Focus БПШ 7x35 максимально использует способность человеческого глаза к аккомодации. Следует помнить, что в биноклях такой конструкции ближняя точка фокусировки составляет около 20 м (против 10–15 у классических). Влагозащищенное исполнение.

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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
35
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
7x
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль Veber Free Focus БПШ 7x35 с призмами Porro является оптическим прибором с уникальной оптической схемой и позволяет вести наблюдение без дополнительной фокусировки. Это особенно удобно при наблюдении за быстроприближающимися или удаляющимися объектами. Оптическая схема бинокля Veber Free Focus БПШ 7x35 максимально использует способность человеческого глаза к аккомодации. Следует помнить, что в биноклях такой конструкции ближняя точка фокусировки составляет около 20 м (против 10–15 у классических). Влагозащищенное исполнение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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