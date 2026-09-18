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Характеристики
Тип товара
Зрительная труба
Назначение
для наблюдений как за объектами природы и городскими пейзажами, а также и за мишенями при стрельбе из оружия в тире или на стрельбище
Увеличение, крат
60x
Покрытие линз
многослойное FMC
Поле зрения на удалении 1000 м, м
17
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232302
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для наблюдений как за объектами природы и городскими пейзажами, а также и за мишенями при стрельбе из оружия в тире или на стрельбище
Диаметр объектива, мм
80
Увеличение, крат
60x
Покрытие линз
многослойное FMC
Поле зрения на удалении 1000 м, м
17
С зумом
нет
Штатив в комплекте
да
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х22х12
Вес, г.
200
Описание товара Зрительная труба Veber Snipe Super 20-60x80 GR Zoom
Зрительная труба Veber Snipe 20-60x80 GR Zoom имеет отличные технические характеристики, позволяющие отнести её к приборам высшего класса!. Выдвижной наглазник широкоугольного окуляра TwistUp имеет фиксацию в крайних положениях. Выдвижная бленда защищает объектив от попадания косых солнечных лучей и дождя на переднюю линзу. Для точной настройки на резкость, зрительная труба снабжена дополнительным барабанчиком точной фокусировки. Для удобства эксплуатации барабанчики точной и грубой фокусировку находятся на одной оси. При смене увеличения требуется минимальная подстройка резкости. Вращение кольца смены увеличения находится на окуляре и имеет плавное дозированное усилие. Металлическое кольцо с площадкой позволяет установить трубу на любой штатив с резьбой 1/4“. Настольный металлический штатив идёт в комплекте. Для удобства наблюдения, трубу можно наклонить на ± 45°. Зрительная труба Veber 20-60х80 GR Zoom позволит вам наблюдать как за объектами природы и городскими пейзажами, а также и за мишенями при стрельбе из оружия в тире или на стрельбище, поэтому купить зрительную трубу Veber 20-60х80 GR Zoom мы рекомендуем как заядлым охотникам, так и профессиональным спортсменам.
для наблюдений как за объектами природы и городскими пейзажами, а также и за мишенями при стрельбе из оружия в тире или на стрельбище
Диаметр объектива, мм
80
Увеличение, крат
60x
Покрытие линз
многослойное FMC
Поле зрения на удалении 1000 м, м
17
С зумом
нет
Штатив в комплекте
да
Чехол
да
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Страна производитель
Китай
Описание
Зрительная труба Veber Snipe 20-60x80 GR Zoom имеет отличные технические характеристики, позволяющие отнести её к приборам высшего класса!. Выдвижной наглазник широкоугольного окуляра TwistUp имеет фиксацию в крайних положениях. Выдвижная бленда защищает объектив от попадания косых солнечных лучей и дождя на переднюю линзу. Для точной настройки на резкость, зрительная труба снабжена дополнительным барабанчиком точной фокусировки. Для удобства эксплуатации барабанчики точной и грубой фокусировку находятся на одной оси. При смене увеличения требуется минимальная подстройка резкости. Вращение кольца смены увеличения находится на окуляре и имеет плавное дозированное усилие. Металлическое кольцо с площадкой позволяет установить трубу на любой штатив с резьбой 1/4“. Настольный металлический штатив идёт в комплекте. Для удобства наблюдения, трубу можно наклонить на ± 45°. Зрительная труба Veber 20-60х80 GR Zoom позволит вам наблюдать как за объектами природы и городскими пейзажами, а также и за мишенями при стрельбе из оружия в тире или на стрельбище, поэтому купить зрительную трубу Veber 20-60х80 GR Zoom мы рекомендуем как заядлым охотникам, так и профессиональным спортсменам.
Зрительная труба Veber Snipe Super 20-60x80 GR Zoom - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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