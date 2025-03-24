Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 70
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зрительная труба
Назначение
для изучения мельчайших деталей пейзажей, оперение пролетающих птиц, архитектуры исторических зданий
Увеличение, крат
75x
Покрытие линз
многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 190533
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зрительная труба
Материал оптики
стекло BK-7
Минимальная дистанция фокусировки
12
Назначение
для изучения мельчайших деталей пейзажей, оперение пролетающих птиц, архитектуры исторических зданий
Диаметр объектива, мм
70
Увеличение, крат
75x
Покрытие линз
многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
33
С зумом
да
Штатив в комплекте
да
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х19х12
Вес, кг.
1
Описание товара Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 70
Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 70 – самая мощная и светосильная модель в серии зрительных труб Levenhuk начального уровня. Она не боится трудных условий и передает картинку высокого качества даже в предрассветные часы и в сумерках. Стеклянная оптика дарит изображению прекрасную детализацию и естественную гамму. Levenhuk Blaze BASE 70 – идеальный выбор для наблюдений за живой природой и городскими ландшафтами, охоты и орнитологии.
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Бренд
Тип товара
Зрительная труба
Материал оптики
стекло BK-7
Минимальная дистанция фокусировки
12
Назначение
для изучения мельчайших деталей пейзажей, оперение пролетающих птиц, архитектуры исторических зданий
Диаметр объектива, мм
70
Увеличение, крат
75x
Покрытие линз
многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
33
С зумом
да
Штатив в комплекте
да
Чехол
да
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Страна производитель
Китай
Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 70 – самая мощная и светосильная модель в серии зрительных труб Levenhuk начального уровня. Она не боится трудных условий и передает картинку высокого качества даже в предрассветные часы и в сумерках. Стеклянная оптика дарит изображению прекрасную детализацию и естественную гамму. Levenhuk Blaze BASE 70 – идеальный выбор для наблюдений за живой природой и городскими ландшафтами, охоты и орнитологии.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Достоинства:
Комментарий:
Очень поправилась труба! Купила в подарок мужу, теперь из окна видно Останкинскую башню!
Достоинства:
Приличный размер апертуры, удобно расположенный для наблюдений окуляр, настольный штатив в комплекте.
Недостатки:
Тёмная оптика, совсем малое поле зрения, некачественное крепление окуляра к основной конструкции трубы.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 70
Достоинства:
Комментарий:
Очень поправилась труба! Купила в подарок мужу, теперь из окна видно Останкинскую башню!
Достоинства:
Приличный размер апертуры, удобно расположенный для наблюдений окуляр, настольный штатив в комплекте.
Недостатки:
Тёмная оптика, совсем малое поле зрения, некачественное крепление окуляра к основной конструкции трубы.