Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зрительная труба
Назначение
для наблюдений за птицами и животными, городскими и природными ландшафтами
Увеличение, крат
20x
Покрытие линз
многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 194893
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зрительная труба
Материал оптики
стекло
Минимальная дистанция фокусировки
10
Назначение
для наблюдений за птицами и животными, городскими и природными ландшафтами
Диаметр объектива, мм
60
Увеличение, крат
20x
Покрытие линз
многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
17
С зумом
да
Штатив в комплекте
да
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х19х12
Вес, кг.
1
Описание товара Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 60
Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 60 – мощный и светосильный оптический прибор с панкратическим объективом и наклонно расположенным окуляром. Она прекрасно подойдет для изучения сильно удаленных объектов, ведь максимальное увеличение оптики составляет 60 крат. Светосильный объектив позволит вести наблюдения даже при слабой освещенности – на рассвете, в пасмурную погоду или в сумерках. В комплект поставки включен небольшой настольный штатив, который необходим для наблюдений на высокой кратности для минимизации дрожания изображения.
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Бренд
Тип товара
Зрительная труба
Материал оптики
стекло
Минимальная дистанция фокусировки
10
Назначение
для наблюдений за птицами и животными, городскими и природными ландшафтами
Диаметр объектива, мм
60
Увеличение, крат
20x
Покрытие линз
многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
17
С зумом
да
Штатив в комплекте
да
Чехол
да
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Страна производитель
Китай
Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 60 – мощный и светосильный оптический прибор с панкратическим объективом и наклонно расположенным окуляром. Она прекрасно подойдет для изучения сильно удаленных объектов, ведь максимальное увеличение оптики составляет 60 крат. Светосильный объектив позволит вести наблюдения даже при слабой освещенности – на рассвете, в пасмурную погоду или в сумерках. В комплект поставки включен небольшой настольный штатив, который необходим для наблюдений на высокой кратности для минимизации дрожания изображения.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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