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Зрительная труба Discovery Range 50 купить с доставкой в Москве
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Зрительная труба Discovery Range 50

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Зрительная труба Discovery Range 50 - фото 1
Зрительная труба Discovery Range 50 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зрительная труба
  • Зрительная труба Discovery Range 50 - фото 1
  • Зрительная труба Discovery Range 50 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 486566
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Характеристики

Бренд
Discovery Adventures
Тип товара
Зрительная труба
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х30х30
Вес, кг.
1.2

Описание товара Зрительная труба Discovery Range 50

Зрительная труба Discovery Range 50 – небольшой и легкий оптический прибор с изменяемым от 15 до 45 крат увеличением. На малом приближении удобно изучать протяженные области и наблюдать за движущимися объектами, а большая кратность позволяет подробно рассматривать детали сильно удаленных объектов. Прибор оптимально подходит для наблюдений за животными и птицами, может использоваться на охоте, станет хорошим выбором для длительного похода.

Отзывы о товаре Зрительная труба Discovery Range 50




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Discovery Adventures
Тип товара
Зрительная труба
Страна производитель
Китай
Описание
Зрительная труба Discovery Range 50 – небольшой и легкий оптический прибор с изменяемым от 15 до 45 крат увеличением. На малом приближении удобно изучать протяженные области и наблюдать за движущимися объектами, а большая кратность позволяет подробно рассматривать детали сильно удаленных объектов. Прибор оптимально подходит для наблюдений за животными и птицами, может использоваться на охоте, станет хорошим выбором для длительного похода.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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