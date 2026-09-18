Описание товара Зрительная труба Veber 25-75x70

Veber 25-75x70 объединяет в себе современные оптические технологии, высокое качество изображения, широкий диапазон увеличений в 25 -75 крат, удобный наклонный окуляр и сбалансированные пропорции корпуса. Предназначен для наблюдения за объектами природы, городскими пейзажами, а также для наблюдения мишеней при стрельбе из оружия в тире. Высокие оптические характеристики Большой объектив диаметром 70 мм собирает много света, обеспечивая отличную видимость не только в дневное время, но и в ночное время. PORRO-призмы изготовлены из высококачественного стекла BaK-4, на все оптические поверхности нанесено многослойное просветление, это позволяет минимизировать потери света, обеспечивает естественную цветопередачу, высокую контрастность и четкость изображения. Использование в любую погоду Вместе с этим, зрительная труба Veber 25-75x70 имеет достаточно легкий вес и компактный размер, что делает ее идеальным выбором для путешествия или поездки на природу. Обрезиненное всепогодное покрытие обеспечивает надежное удерживание зрительной трубы и защищает от легких ударов. Veber 25-75x70 можно использовать в туман, дождь или снег, корпус заполнен азотом и полностью защищает оптику, как от пыли и влаги, так и от внутреннего запотевания, изображение останется четким и резким. Комфорт и удобство Комфорт наблюдения обеспечивает окуляр, который расположен под углом 45° к оптической оси. Благодаря кольцевому штативному адаптеру труба может поворачиваться вокруг оптической оси на любой угол (индикатор отщелкивает положение каждые 90°). Поворотно-выдвижной резиновый наглазник служит для правильного расположения точки визирования относительно глаза, а также позволяет использовать зрительную трубу, не снимая очки. Для наблюдения в солнечную погоду труба снабжена выдвижной блендой. Возможность установки камеры При необходимости вести фото-видеосъемку зрительная труба может превратиться в мощный телеобъектив. Для того чтобы к трубе прикрепить камеру, необходимо открутить окуляр и установить Т-адаптер с соответствующим байонетным креплением (приобретается отдельно). Штатив и сумка в комплекте Зрительная труба имеет большую кратность увеличения, поэтому даже незначительное встряхивание влияет на качество изображения. Чтобы избежать этого и обеспечить устойчивое изображение, в комплекте поставляется настольный штатив. Также в комплект входит удобная прочная сумка с наплечным ремнем. Характеристики Увеличение, крат 25-75 Диаметр объектива, мм 70 Диаметр выходного зрачка, мм 2,8-0,9 Удаление выходного зрачка, мм 16-14 Угловое поле зрения, град. 1.9-0.91 Линейное поле зрения на расстоянии 1000 м, м 33-16 Минимальная дистанция фокусировки, м 5 Тип призмы Porro BaK4 Оптическое покрытие FMC (Fully multi-coated) Наблюдение в очках да Защита от влаги/пыли да Материал трубы поликарбонат/резина Материал штатива металл/пластик Габаритные размеры, мм 360х92х145 Вес (без штатива), г 1100 Размер упаковки, мм 400х185х110 Вес с упаковкой, г 1900