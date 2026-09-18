Top.Mail.Ru
Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 100 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 100

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 100 - фото 1
Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 100 - фото 2
Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 100 - фото 3
Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 100 - фото 4
Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 100 - фото 5
Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 100 - фото 6
Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 100 - фото 7
Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 100 - фото 8
Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 100 - фото 9
Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 100 - фото 10
Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 100 - фото 11
Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 100 - фото 12
Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 100 - фото 13
Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 100 - фото 14
Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 100 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зрительная труба
Назначение
для изучения природных и городских ландшафтов
Увеличение, крат
25x
Покрытие линз
многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
17
  • Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 100 - фото 1
  • Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 100 - фото 2
  • Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 100 - фото 3
  • Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 100 - фото 4
  • Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 100 - фото 5
  • Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 100 - фото 6
  • Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 100 - фото 7
  • Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 100 - фото 8
  • Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 100 - фото 9
  • Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 100 - фото 10
  • Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 100 - фото 11
  • Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 100 - фото 12
  • Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 100 - фото 13
  • Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 100 - фото 14
  • Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 100 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 251319
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Зрительная труба
Материал оптики
стекло BK-7
Минимальная дистанция фокусировки
5
Назначение
для изучения природных и городских ландшафтов
Диаметр объектива, мм
100
Увеличение, крат
25x
Покрытие линз
многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
17
С зумом
да
Штатив в комплекте
да
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х25х15
Вес, кг.
3.54

Описание товара Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 100

Levenhuk Blaze BASE 100 – зрительная труба со 100-миллиметровым объективом, которая отлично подходит для изучения природных и городских ландшафтов. Ее светосилы хватает для ведения наблюдений не только при ярком солнце, но и в пасмурную погоду, и в предрассветные часы, когда малоапертурные оптические приборы обычно не справляются. Зрительная труба позволяет выбирать увеличение в диапазоне от 25 до 75 крат – перевести внимание с дальнего плана на близко расположенный объект можно простым вращением кольца фокусировки. Оптика сделана из стекла BK-7 и многократно просветлена. Защитное покрытие нанесено на все оптические поверхности, соприкасающиеся с воздухом. Благодаря этому передаваемое изображение получается максимально ясным и легко читаемым. Для пользователей с неидеальным зрением в Levenhuk Blaze BASE 100 предусмотрены две опции: корректировка диоптрий на окуляре и большой вынос зрачка, комфортный для ведения наблюдений в очках. Кроме того, окуляр зрительной трубы расположен наклонно, т. е. изучать околозенитную область можно с максимальным комфортом. Корпус зрительной трубы сделан из пластика. В конструкции предусмотрено стандартное штативное крепление 1/4 дюйма. В комплект поставки включен небольшой настольный штатив и жесткий кейс для транспортировки и хранения оптического прибора.

Отзывы о товаре Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 100




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Зрительная труба
Материал оптики
стекло BK-7
Минимальная дистанция фокусировки
5
Назначение
для изучения природных и городских ландшафтов
Диаметр объектива, мм
100
Увеличение, крат
25x
Покрытие линз
многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
17
С зумом
да
Штатив в комплекте
да
Чехол
да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Levenhuk Blaze BASE 100 – зрительная труба со 100-миллиметровым объективом, которая отлично подходит для изучения природных и городских ландшафтов. Ее светосилы хватает для ведения наблюдений не только при ярком солнце, но и в пасмурную погоду, и в предрассветные часы, когда малоапертурные оптические приборы обычно не справляются. Зрительная труба позволяет выбирать увеличение в диапазоне от 25 до 75 крат – перевести внимание с дальнего плана на близко расположенный объект можно простым вращением кольца фокусировки. Оптика сделана из стекла BK-7 и многократно просветлена. Защитное покрытие нанесено на все оптические поверхности, соприкасающиеся с воздухом. Благодаря этому передаваемое изображение получается максимально ясным и легко читаемым. Для пользователей с неидеальным зрением в Levenhuk Blaze BASE 100 предусмотрены две опции: корректировка диоптрий на окуляре и большой вынос зрачка, комфортный для ведения наблюдений в очках. Кроме того, окуляр зрительной трубы расположен наклонно, т. е. изучать околозенитную область можно с максимальным комфортом. Корпус зрительной трубы сделан из пластика. В конструкции предусмотрено стандартное штативное крепление 1/4 дюйма. В комплект поставки включен небольшой настольный штатив и жесткий кейс для транспортировки и хранения оптического прибора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 100 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...