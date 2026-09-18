Микроскоп Levenhuk 3S NG, монокулярный (в комплекте набор для опытов)
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Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
зеркало
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221233
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
200
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
зеркало
Предметный столик
100x90 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х20х14
Вес, кг.
1.5
Описание товара Микроскоп Levenhuk 3S NG, монокулярный (в комплекте набор для опытов)
Биологический микроскоп для начинающих. В комплект поставки входит все необходимое для изучения прозрачных микропрепаратов в проходящем свете.
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Бренд
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
200
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
зеркало
Предметный столик
100x90 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Биологический микроскоп для начинающих. В комплект поставки входит все необходимое для изучения прозрачных микропрепаратов в проходящем свете.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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