Цифровой USB-микроскоп со штативом МИКМЕД 5.0
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Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип насадки
цифровой дисплей/монитор ПК
Подсветка
светодиодная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232077
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
10-300
Особенности
подключение к ПК
Тип насадки
цифровой дисплей/монитор ПК
Подсветка
светодиодная
Материал корпуса
пластик, металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х18х14
Вес, г.
800
Описание товара Цифровой USB-микроскоп со штативом МИКМЕД 5.0
USB-микроскоп Микмед 5.0 – цифровой оптический прибор с трехлинзовой ахроматической оптикой, предназначенный для хобби, учебы и работы. Он комплектуется устойчивым металлическим штативом и подходит для длительного изучения разных образцов. С помощью Микмед 5.0 можно рассматривать микропрепараты, насекомых и монеты, выполнять точные ремонтные работы, изучать дефекты поверхностей. Встроенная светодиодная подсветка с регулировкой яркости позволяет работать даже в слабо освещенных помещениях.
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Бренд
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
10-300
Особенности
подключение к ПК
Тип насадки
цифровой дисплей/монитор ПК
Подсветка
светодиодная
Материал корпуса
пластик, металл
Страна производитель
Китай
USB-микроскоп Микмед 5.0 – цифровой оптический прибор с трехлинзовой ахроматической оптикой, предназначенный для хобби, учебы и работы. Он комплектуется устойчивым металлическим штативом и подходит для длительного изучения разных образцов. С помощью Микмед 5.0 можно рассматривать микропрепараты, насекомых и монеты, выполнять точные ремонтные работы, изучать дефекты поверхностей. Встроенная светодиодная подсветка с регулировкой яркости позволяет работать даже в слабо освещенных помещениях.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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