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Микроскоп Levenhuk 320 PLUS, монокулярный купить с доставкой в Москве
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Микроскоп Levenhuk 320 PLUS, монокулярный

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Микроскоп Levenhuk 320 PLUS, монокулярный - фото 1
Микроскоп Levenhuk 320 PLUS, монокулярный - фото 2
Микроскоп Levenhuk 320 PLUS, монокулярный - фото 3
Микроскоп Levenhuk 320 PLUS, монокулярный - фото 4
Микроскоп Levenhuk 320 PLUS, монокулярный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
  • Микроскоп Levenhuk 320 PLUS, монокулярный - фото 1
  • Микроскоп Levenhuk 320 PLUS, монокулярный - фото 2
  • Микроскоп Levenhuk 320 PLUS, монокулярный - фото 3
  • Микроскоп Levenhuk 320 PLUS, монокулярный - фото 4
  • Микроскоп Levenhuk 320 PLUS, монокулярный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221235
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
40-1600
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
110х125 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х25х22
Вес, кг.
3.2

Описание товара Микроскоп Levenhuk 320 PLUS, монокулярный

Лабораторная модель для профессиональных микронаблюдений. Подходит для проведения морфологических, гематологических, биохимических и других исследований в лабораториях медучреждений и научно-исследовательских институтах. Для освещения образцов в микроскопе используется нижняя светодиодная подсветка с регулировкой яркости.

Отзывы о товаре Микроскоп Levenhuk 320 PLUS, монокулярный




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
40-1600
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
110х125 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Описание
Лабораторная модель для профессиональных микронаблюдений. Подходит для проведения морфологических, гематологических, биохимических и других исследований в лабораториях медучреждений и научно-исследовательских институтах. Для освещения образцов в микроскопе используется нижняя светодиодная подсветка с регулировкой яркости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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