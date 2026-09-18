Микроскоп Levenhuk 320 PLUS, монокулярный
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Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221235
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
40-1600
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
110х125 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х25х22
Вес, кг.
3.2
Описание товара Микроскоп Levenhuk 320 PLUS, монокулярный
Лабораторная модель для профессиональных микронаблюдений. Подходит для проведения морфологических, гематологических, биохимических и других исследований в лабораториях медучреждений и научно-исследовательских институтах. Для освещения образцов в микроскопе используется нижняя светодиодная подсветка с регулировкой яркости.
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Бренд
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
40-1600
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
110х125 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Лабораторная модель для профессиональных микронаблюдений. Подходит для проведения морфологических, гематологических, биохимических и других исследований в лабораториях медучреждений и научно-исследовательских институтах. Для освещения образцов в микроскопе используется нижняя светодиодная подсветка с регулировкой яркости.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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