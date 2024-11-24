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Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC4 купить с доставкой в Москве
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Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC4

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Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC4 - фото 1
Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC4 - фото 2
Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC4 - фото 3
Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC4 - фото 4
Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC4 - фото 5
Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC4 - фото 6
Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC4 - фото 7
Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC4 - фото 8
Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC4 - фото 9
Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC4 - фото 10
Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC4 - фото 11
Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC4 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
цифровой
Тип насадки
цифровой дисплей/монитор ПК
Подсветка
светодиодная
  • Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC4 - фото 1
  • Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC4 - фото 2
  • Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC4 - фото 3
  • Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC4 - фото 4
  • Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC4 - фото 5
  • Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC4 - фото 6
  • Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC4 - фото 7
  • Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC4 - фото 8
  • Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC4 - фото 9
  • Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC4 - фото 10
  • Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC4 - фото 11
  • Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC4 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
68 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 404332
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
5–270
Тип микроскопа
цифровой
Тип насадки
цифровой дисплей/монитор ПК
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
120х200 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х22х10
Вес, кг.
1.62

Описание товара Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC4

Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC4 – это микроскоп для наблюдений и создания цифровых архивов с высококачественными фотографиями и видеороликами. Картинку можно выводить на внешний экран, а для управления использовать беспроводной пульт. Микроскоп удобен при работе в мастерской, сервисном центре или дома. Большой ЖК-экран с возможностью наклона. Микроскоп выводит изображение на встроенный экран. Это большой ЖК-экран с диагональю 7 дюймов (около 18 см). Картинка цветная, хорошо детализированная. При необходимости к прибору можно подключить монитор или телевизор через кабель HDMI (в комплекте). Для исследований можно применять цифровое или оптическое увеличение. Общий диапазон кратности составляет от 5 до 270 крат, оптический диапазон – от 5 до 40 крат. Микроскоп дает возможность фотографировать и записывать видео, причем в ультравысоком качестве. Для фотографий это разрешение 5600х4200 пикс, для видео – Ultra HD. Обратите внимание и на кадровую частоту роликов – от 24 до 120 кадров в секунду (зависит от выбранного разрешения). Запись ведется на карту памяти, которая не входит в комплект поставки. Подсветка находится над предметным столиком и реализована крайне интересно. Это два отдельно расположенных светодиода, закрепленные на гибких держателях. Благодаря этому свет можно направить на образец под любым углом, осветив даже труднодоступные области. Яркостью подсветки можно управлять при помощи переключателя на кабеле питания. Там же находится и кнопка включения/выключения прибора. Для управления микроскопом можно использовать кнопки на корпусе или беспроводной пульт. В пульт заложено много функций, поэтому работать с прибором удобно даже на удалении от него. С пульта можно регулировать яркость подсветки, настраивать увеличение, запускать запись видео, делать фотоснимки и многое другое. Основные особенности: Доступно оптическое и цифровое увеличение. Изображение выводится на встроенный ЖК-экран в цвете. Большая диагональ (7 дюймов), возможность наклона экрана. Фотографирование и видеозапись в ультравысоком разрешении. Подключение к внешним устройствам: монитору или телевизору. Подсветка представлена светодиодами на гибких держателях. Пульт дистанционного управления дает доступ к множеству функций – удобно при проведении групповых наблюдений. Комплектация: ЖК-экран, штатив, основание с зажимами, осветители на гибких держателях, инфракрасный пульт дистанционного управления, ультрафиолетовый фильтр, кабель питания с переключателем и регулятором яркости подсветки, кабель HDMI, сетевой адаптер, инструменты и крепеж, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.

Отзывы о товаре Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC4

Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Сборка и упаковка микроскопа хорошая Описание на русском языке есть Нужно докупить 2 батарейки ААА для пульта/блок питания микроскопа есть Есть и UV фильтр на обьективе,но нет защитной крышки Экран монитора с защитной пленкой (для транспортировки) Комплектация как в описании



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
5–270
Тип микроскопа
цифровой
Тип насадки
цифровой дисплей/монитор ПК
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
120х200 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Описание
Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC4 – это микроскоп для наблюдений и создания цифровых архивов с высококачественными фотографиями и видеороликами. Картинку можно выводить на внешний экран, а для управления использовать беспроводной пульт. Микроскоп удобен при работе в мастерской, сервисном центре или дома. Большой ЖК-экран с возможностью наклона. Микроскоп выводит изображение на встроенный экран. Это большой ЖК-экран с диагональю 7 дюймов (около 18 см). Картинка цветная, хорошо детализированная. При необходимости к прибору можно подключить монитор или телевизор через кабель HDMI (в комплекте). Для исследований можно применять цифровое или оптическое увеличение. Общий диапазон кратности составляет от 5 до 270 крат, оптический диапазон – от 5 до 40 крат. Микроскоп дает возможность фотографировать и записывать видео, причем в ультравысоком качестве. Для фотографий это разрешение 5600х4200 пикс, для видео – Ultra HD. Обратите внимание и на кадровую частоту роликов – от 24 до 120 кадров в секунду (зависит от выбранного разрешения). Запись ведется на карту памяти, которая не входит в комплект поставки. Подсветка находится над предметным столиком и реализована крайне интересно. Это два отдельно расположенных светодиода, закрепленные на гибких держателях. Благодаря этому свет можно направить на образец под любым углом, осветив даже труднодоступные области. Яркостью подсветки можно управлять при помощи переключателя на кабеле питания. Там же находится и кнопка включения/выключения прибора. Для управления микроскопом можно использовать кнопки на корпусе или беспроводной пульт. В пульт заложено много функций, поэтому работать с прибором удобно даже на удалении от него. С пульта можно регулировать яркость подсветки, настраивать увеличение, запускать запись видео, делать фотоснимки и многое другое. Основные особенности: Доступно оптическое и цифровое увеличение. Изображение выводится на встроенный ЖК-экран в цвете. Большая диагональ (7 дюймов), возможность наклона экрана. Фотографирование и видеозапись в ультравысоком разрешении. Подключение к внешним устройствам: монитору или телевизору. Подсветка представлена светодиодами на гибких держателях. Пульт дистанционного управления дает доступ к множеству функций – удобно при проведении групповых наблюдений. Комплектация: ЖК-экран, штатив, основание с зажимами, осветители на гибких держателях, инфракрасный пульт дистанционного управления, ультрафиолетовый фильтр, кабель питания с переключателем и регулятором яркости подсветки, кабель HDMI, сетевой адаптер, инструменты и крепеж, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Сборка и упаковка микроскопа хорошая Описание на русском языке есть Нужно докупить 2 батарейки ААА для пульта/блок питания микроскопа есть Есть и UV фильтр на обьективе,но нет защитной крышки Экран монитора с защитной пленкой (для транспортировки) Комплектация как в описании


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