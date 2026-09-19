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Микроскоп цифровой Levenhuk MED D25T LCD, тринокулярный купить с доставкой в Москве
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Микроскоп цифровой Levenhuk MED D25T LCD, тринокулярный

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Микроскоп цифровой Levenhuk MED D25T LCD, тринокулярный - фото 1
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D25T LCD, тринокулярный - фото 2
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D25T LCD, тринокулярный - фото 3
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D25T LCD, тринокулярный - фото 4
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D25T LCD, тринокулярный - фото 5
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D25T LCD, тринокулярный - фото 6
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D25T LCD, тринокулярный - фото 7
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D25T LCD, тринокулярный - фото 8
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D25T LCD, тринокулярный - фото 9
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D25T LCD, тринокулярный - фото 10
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D25T LCD, тринокулярный - фото 11
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D25T LCD, тринокулярный - фото 12
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D25T LCD, тринокулярный - фото 13
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D25T LCD, тринокулярный - фото 14
Микроскоп цифровой Levenhuk MED D25T LCD, тринокулярный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D25T LCD, тринокулярный - фото 1
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D25T LCD, тринокулярный - фото 2
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D25T LCD, тринокулярный - фото 3
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D25T LCD, тринокулярный - фото 4
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D25T LCD, тринокулярный - фото 5
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D25T LCD, тринокулярный - фото 6
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D25T LCD, тринокулярный - фото 7
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D25T LCD, тринокулярный - фото 8
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D25T LCD, тринокулярный - фото 9
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D25T LCD, тринокулярный - фото 10
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D25T LCD, тринокулярный - фото 11
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D25T LCD, тринокулярный - фото 12
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D25T LCD, тринокулярный - фото 13
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D25T LCD, тринокулярный - фото 14
  • Микроскоп цифровой Levenhuk MED D25T LCD, тринокулярный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
178 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 368525
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х35х32
Вес, кг.
8.78

Описание товара Микроскоп цифровой Levenhuk MED D25T LCD, тринокулярный

Levenhuk MED D25T LCD – цифровой микроскоп для светлопольных и темнопольных наблюдений, а также для микроисследований с использованием метода масляной иммерсии и освещения по методу Келера. Он комплектуется 5-мегапиксельной цифровой камерой с сенсорным ЖК-экраном, поэтому может использоваться не только для непосредственного изучения микрообразцов, но и для фото- и видеозаписи исследований. Микроскоп станет отличным подспорьем в работе микробиолога, биохимика или сотрудника медицинского центра. В микроскопе используется планахроматическая оптика, которая значительно выравнивает поле зрения, убирает оптические искажения, улучшает контрастность и цветопередачу. Мельчайшие детали структур видны четко и ясно, наблюдения можно вести на увеличении от 40 до 1000 крат. В комплекте идут следующие оптические аксессуары: широкопольные окуляры с 10-кратным увеличением и диоптрийной коррекцией и четыре объектива разной кратности. 40-кратный и 100-кратный объективы снабжены пружинящими оправами. Для наблюдений иммерсионным методом используется 100-кратный объектив. Все аксессуары имеют защитное антигрибковое покрытие.

Отзывы о товаре Микроскоп цифровой Levenhuk MED D25T LCD, тринокулярный




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Страна производитель
Китай
Описание
Levenhuk MED D25T LCD – цифровой микроскоп для светлопольных и темнопольных наблюдений, а также для микроисследований с использованием метода масляной иммерсии и освещения по методу Келера. Он комплектуется 5-мегапиксельной цифровой камерой с сенсорным ЖК-экраном, поэтому может использоваться не только для непосредственного изучения микрообразцов, но и для фото- и видеозаписи исследований. Микроскоп станет отличным подспорьем в работе микробиолога, биохимика или сотрудника медицинского центра. В микроскопе используется планахроматическая оптика, которая значительно выравнивает поле зрения, убирает оптические искажения, улучшает контрастность и цветопередачу. Мельчайшие детали структур видны четко и ясно, наблюдения можно вести на увеличении от 40 до 1000 крат. В комплекте идут следующие оптические аксессуары: широкопольные окуляры с 10-кратным увеличением и диоптрийной коррекцией и четыре объектива разной кратности. 40-кратный и 100-кратный объективы снабжены пружинящими оправами. Для наблюдений иммерсионным методом используется 100-кратный объектив. Все аксессуары имеют защитное антигрибковое покрытие.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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