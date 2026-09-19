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Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
178 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 368525
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Описание товара Микроскоп цифровой Levenhuk MED D25T LCD, тринокулярный
Levenhuk MED D25T LCD – цифровой микроскоп для светлопольных и темнопольных наблюдений, а также для микроисследований с использованием метода масляной иммерсии и освещения по методу Келера. Он комплектуется 5-мегапиксельной цифровой камерой с сенсорным ЖК-экраном, поэтому может использоваться не только для непосредственного изучения микрообразцов, но и для фото- и видеозаписи исследований. Микроскоп станет отличным подспорьем в работе микробиолога, биохимика или сотрудника медицинского центра. В микроскопе используется планахроматическая оптика, которая значительно выравнивает поле зрения, убирает оптические искажения, улучшает контрастность и цветопередачу. Мельчайшие детали структур видны четко и ясно, наблюдения можно вести на увеличении от 40 до 1000 крат. В комплекте идут следующие оптические аксессуары: широкопольные окуляры с 10-кратным увеличением и диоптрийной коррекцией и четыре объектива разной кратности. 40-кратный и 100-кратный объективы снабжены пружинящими оправами. Для наблюдений иммерсионным методом используется 100-кратный объектив. Все аксессуары имеют защитное антигрибковое покрытие.
Levenhuk MED D25T LCD – цифровой микроскоп для светлопольных и темнопольных наблюдений, а также для микроисследований с использованием метода масляной иммерсии и освещения по методу Келера. Он комплектуется 5-мегапиксельной цифровой камерой с сенсорным ЖК-экраном, поэтому может использоваться не только для непосредственного изучения микрообразцов, но и для фото- и видеозаписи исследований. Микроскоп станет отличным подспорьем в работе микробиолога, биохимика или сотрудника медицинского центра. В микроскопе используется планахроматическая оптика, которая значительно выравнивает поле зрения, убирает оптические искажения, улучшает контрастность и цветопередачу. Мельчайшие детали структур видны четко и ясно, наблюдения можно вести на увеличении от 40 до 1000 крат. В комплекте идут следующие оптические аксессуары: широкопольные окуляры с 10-кратным увеличением и диоптрийной коррекцией и четыре объектива разной кратности. 40-кратный и 100-кратный объективы снабжены пружинящими оправами. Для наблюдений иммерсионным методом используется 100-кратный объектив. Все аксессуары имеют защитное антигрибковое покрытие.
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